۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

دا سیلوا: از حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کنیم

رئیس‌جمهور برزیل در سخنانی اعلام کرد: ما از حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس‌جمهور برزیل در سخنرانی ضمن انتقاد از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب، خواستار احترام به حاکمیت ونزوئلا شد.

رئیس‌جمهور برزیل گفت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اجازه انجام عملیات در خاک ونزوئلا را داده است. این گونه اقدامات، توهین به حاکمیت کشورهای آمریکای جنوبی و نقض حقوق بین‌الملل است. محاصره نظامی مداوم علیه مردم ونزوئلا و کشتارهای بدون محاکمه که توسط نیروهای مسلح آمریکا انجام می‌شود، غیرقابل قبول است. این اقدامات هیچ پایه قانونی ندارد و روند قضایی را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد.

لوئیس ایناسیو لولا دا خواستار احترام به حاکمیت ونزوئلا شد و افزود: سازمان سیا سابقه طولانی در تامین مالی و سازماندهی اقدامات غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده دارد؛ همه می‌گویند برزیل تبدیل به ونزوئلا خواهد شد، برزیل هرگز ونزوئلا نخواهد شد، ونزوئلا هم هرگز برزیل نخواهد شد، هر کشور همان‌طور که هست باقی می‌ماند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما از حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کنیم. رئیس‌جمهور یک کشور دیگر نباید درباره اینکه ونزوئلا یا کوبا چگونه باید باشد، نظر بدهد و تصمیم بگیرد.

