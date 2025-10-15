دیدار وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان ادواردو گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در حاشیه نوزدهمین اجلاس میان دورهای وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا (اوگاندا) دیدار و گفتگو کردند.
وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا در این دیدار راجع به روابط دوجانبه و همکاریهای فیمابین در زمینههای مختلف اقتصادی، تجاری، علمی-آموزشی و فرهنگی گفتگو کردند.
دو وزیر با بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه دو منطقه غرب آسیا و کارائیب، بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بین کشورهای در حال توسعه و عضو جنبش عدم تعهد جهت مواجهه مؤثر با چالشهای ناشی از یکجانبهگرایی و قانونشکنی در سطح بینالمللی تاکید کردند.
طرفین همچنین با محکومکردن اقدامات خلاف قانون از سوی آمریکا بهویژه تجاوز نظامی ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران و تهدیدها و حملات مکرر علیه منافع ونزوئلا، نسبت به تبعات خطرناک این قانونشکنی برای صلح و امنیت جهانی هشدار داده و بر حق ملتها برای دفاع از خود در برابر زورگویی و فشارهای غیرقانونی تاکید کردند.
