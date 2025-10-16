درخواست ونزوئلا از شورای امنیت برای غیرقانونی اعلام کردن حملات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ونزوئلا در نامهای خطاب به شورای امنیت از این شورا خواست که حملات مرگبار آمریکا به کشتیها در سواحل این کشور را غیرقانونی اعلام کند و بیانیهای در حمایت از حاکمیت ونزوئلا صادر کند.
شورای امنیت در این نامه اعلام کرد که آمریکا دستکم ۲۷ نفر را در حمله به کشتیهای غیرنظامی در آبهای بین المللی کشته است.
رویترز تاکید کرد شورای امنیت به دلیل حق وتوی آمریکا قادر به انجام هیچ اقدامی جز برگزاری جلسات در مورد این وضعیت نخواهد بود.
ترامپ عصر سه شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفت که با دستور او نیروهای نظامی آمریکا به یک شناور در سواحل ونزوئلا حمله کرده است که بر اثر آن ۶ نفر کشته شدند.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که این شناور در حال حمل قاچاق مواد مخدر بود.
از ماه سپتامبر گذشته تاکنون آمریکا پنج بار به قایقهای ونزوئلایی به بهانه حمل مواد مخدر حمله کرده است.
دولت ترامپ روز چهارشنبه عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا را مجاز اعلام کرد و بر این اساس سیا میتواند عملیاتهای مرگباری را چه به طور مستقل و چه با همکاری ارتش انجام دهد.
به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا گزینههایی را برای بررسی توسط ترامپ آماده کرده که انجام حملات احتمالی در داخل ونزوئلا از جمله این گزینهها است.
