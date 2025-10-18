سیدمجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار کیش اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های خراسان شمالی در حوزه‌های صنعتی، زیرساختی و شهری فراهم کرده است.

وی افزود: شرکت در این رویداد می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید، ارتقای شناخت برند استان در سطح ملی و منطقه‌ای و تحکیم جایگاه خراسان شمالی در عرصه نوآوری و فناوری‌های شهری منجر شود.

علوی‌مقدم تصریح کرد: یکی از اهداف مهم حضور استان در این نمایشگاه، گسترش بازار برای محصولات بومی، صنایع دستی، کشاورزی و تولیدات محلی است و همچنین زمینه همکاری با دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی فراهم شده است.

وی ادامه داد: در جریان برگزاری این رویداد، امکان بهره‌مندی از تجربیات استان‌های پیشرفته و انتقال فناوری‌های نوین نیز فراهم شد که می‌تواند در برنامه‌ریزی شهری و پروژه‌های شهر هوشمند استان نقش مؤثری ایفا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در پایان گفت: برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در حاشیه نمایشگاه، بستر تبادل نظر و هم‌افزایی بین استان‌ها را ایجاد کرد و تجربه ارزشمندی برای پیشبرد پروژه‌های مشترک فراهم آورد.