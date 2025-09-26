مشکلات سایت کمپوست بجنورد بازدید و بررسی شد

سیدمجتبی علویمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازدید از سایت کمپوست بجنورد، وضعیت موجود و مشکلات این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مسائل زیستمحیطی و ارتقای خدمات شهری، بهویژه در حوزه مدیریت پسماند و توسعه زیرساختها، از جمله موضوعاتی است که در این بازدید مورد تأکید قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: بهرهبرداری از سایت کمپوست بجنورد میتواند ضمن کاهش مشکل انباشت زباله، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی منطقه کمک کند.
