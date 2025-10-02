  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۵

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی بر مدیریت تالاب آق‌قشلاق تأکید کرد

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی بر مدیریت تالاب آق‌قشلاق تأکید کرد

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: تالاب آق‌قشلاق نیازمند تدوین قوانین، پایش مستمر و هماهنگی بین‌بخشی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار است.

سیدمجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غارها از منظر اهمیت حفاظتی به چهار دسته تقسیم می‌شوند و لازم است فرآیند درجه‌بندی آن‌ها با دقت و براساس معیارهای کارشناسی انجام شود.

وی افزود: کمیته کارشناسی باید در مدت کوتاهی بررسی‌های اولیه را انجام دهد و دستگاه‌های مرتبط نیز دیدگاه‌های خود را ارائه کنند تا در یک جلسه تخصصی، ابعاد موضوع به‌طور کامل بررسی و تصمیم‌گیری شود.

علوی‌مقدم با اشاره به الزامات مدیریت تالاب‌ها به‌ویژه تالاب آق‌قشلاق گفت: تدوین قوانین و مقررات، ایجاد ساختار مدیریتی مدون، هماهنگی بین‌بخشی، پایش مستمر با فناوری‌های نوین و آموزش عمومی از مهم‌ترین نیازهای مدیریت تالاب‌ها است.

وی همچنین بر ضرورت طراحی سناریوی مدیریت بحران برای تالاب‌ها تأکید کرد و افزود: صنایع بالادست باید الزامات زیست‌محیطی را رعایت کنند تا از آسیب به زیستگاه‌های طبیعی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در پایان خواستار تقویت نظارت مشترک دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها شد و گفت: هم‌افزایی میان تجربه‌های اجرایی و توان علمی دانشگاه‌ها می‌تواند مسیر مدیریت دقیق و قانونی منابع طبیعی استان را هموار کند.

کد خبر 6608910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها