سیدمجتبی علویمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غارها از منظر اهمیت حفاظتی به چهار دسته تقسیم میشوند و لازم است فرآیند درجهبندی آنها با دقت و براساس معیارهای کارشناسی انجام شود.
وی افزود: کمیته کارشناسی باید در مدت کوتاهی بررسیهای اولیه را انجام دهد و دستگاههای مرتبط نیز دیدگاههای خود را ارائه کنند تا در یک جلسه تخصصی، ابعاد موضوع بهطور کامل بررسی و تصمیمگیری شود.
علویمقدم با اشاره به الزامات مدیریت تالابها بهویژه تالاب آققشلاق گفت: تدوین قوانین و مقررات، ایجاد ساختار مدیریتی مدون، هماهنگی بینبخشی، پایش مستمر با فناوریهای نوین و آموزش عمومی از مهمترین نیازهای مدیریت تالابها است.
وی همچنین بر ضرورت طراحی سناریوی مدیریت بحران برای تالابها تأکید کرد و افزود: صنایع بالادست باید الزامات زیستمحیطی را رعایت کنند تا از آسیب به زیستگاههای طبیعی جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در پایان خواستار تقویت نظارت مشترک دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها شد و گفت: همافزایی میان تجربههای اجرایی و توان علمی دانشگاهها میتواند مسیر مدیریت دقیق و قانونی منابع طبیعی استان را هموار کند.
