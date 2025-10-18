به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت کمی افزایش یافته اما یک کاهش قیمت حدود ۳ درصدی را طی یک هفته گذشته تجربه کردهاست. آژانس بینالمللی انرژی مازاد عرضه انرژی را پیشبینی کرده و رؤسای جمهور آمریکا و روسیه هم قرار است دیدار دوبارهای داشته باشند و در مورد مسئله اوکراین به توافق برسند. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۳ سنت معادل ۰.۳۸ درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۲۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸ سنت معادل ۰.۱۴ درصد افزایش، ۵۷ دلار و ۵۴ سنت معامله میشود.
ترامپ و پوتین در روز پنجشنبه توافق کردند دیدار دیگری درمورد جنگ اوکراین داشته باشند که قرار است دو هفته دیگر در مجارستان برگزار شود.
این تصمیم پساز اعلام آتشبس در غزه گرفته شده که حداقل بهطور موقت به جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس پایان داده است.
رئیسجمهور اوکراین به واشنگتن سفر کرده تا حمایت نظامی بیشتری جلب کند، ازجمله دریافت موشکهای دور برد تامهاوک. دراینبین واشنگتن هم هند و چین را برای توقف رفت روسیه تحت فشار قرار داده است.
کاهش قیمت این هفته نفت تا حدی مربوط به تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین میشود که نگرانی درمورد ضعف رشد اقتصاد و تقاضای پایین برای انرژی را افزایش داده است.
چشمانداز آژانس بینالمللی انرژی مبنیبر افزایش مازاد عرضه در سال آینده میلادی عاملی برای محدود کردن قیمت نفت خام بودهاست. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز پنجشنبه اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور ۳.۵ میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافته و به ۴۲۳.۸ میلیون بشکه رسیده است. تحلیلگران انتظار یک رشد ۲۸۸ هزار بشکهای را داشتند.
اطلاعات این اداره همچنین نشان میدهد تولید نفت آمریکا به ۱۳.۶۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است، یعنی یک رکورد جدید.
بازار جهانی نفت در سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) در فضایی پرنوسان حرکت میکند؛ افزایش تولید نفت ایالاتمتحده به رکورد ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز، رشد تدریجی عرضه در کشورهای غیرعضو اوپکپلاس مانند برزیل و کانادا، و در عین حال کاهش محدود صادرات روسیه، از عوامل اصلی فشار بر قیمتهاست.
