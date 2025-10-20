افت قیمت نفت زیر سایه تنش تجاری واشنگتن و پکن

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، بهای نفت در شروع معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، دوباره نگرانیها درباره ضعف رشد اقتصادی و افت تقاضای جهانی انرژی را دامن زده و ترس از مازاد عرضه را افزایش داده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۱۹ سنت معادل ۰.۳۱ درصد افت به ۶۱ دلار و ۱۰ سنت رسید. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا هم ۱۹ سنت یا ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و ۵۷ دلار و ۳۵ سنت معامله شد.
هردو شاخص نفتی طی هفته گذشته بیش از دو درصد کاهش قیمت را تجربه کردند؛ سومین افت پیاپی هفتگی که تحلیلگران آن را ناشی از برآورد آژانس بینالمللی انرژی درباره افزایش مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ میدانند.
تحلیلگران میگویند نگرانی از رشد تولید در کشورهای صادرکننده نفت، همراه با ترس از کندی اقتصاد جهانی بر اثر تشدید جنگ تجاری واشنگتن و پکن، انگیزه فروش در بازار نفت را افزایش داده است.
در همین حال، فشار آمریکا بر خریداران نفت روسیه و نزدیکی نشست احتمالی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بازار را در وضعیت انتظار نگه داشته است. فعالان بازار میگویند مبهمبودن نتیجه این دیدار باعث شده تصمیمگیری برای سرمایهگذاران جهت تنظیم موقعیتهای معاملاتی دشوار شود.
رئیس سازمان تجارت جهانی هفته گذشته هشدار داد ادامه درگیریهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان میتواند در بلندمدت تا ۷ درصد از تولید اقتصادی جهانی بکاهد. او از واشنگتن و پکن خواست مسیر جدایی اقتصادی را متوقف کنند.
همزمان، دو کشور با اعمال تعرفههای متقابل و هزینههای بندری تازه بر کشتیهای حامل محموله، مقابله تجاری خود را تشدید کردهاند؛ اقدامی که زنجیرهی حملونقل جهانی را تهدید میکند.
در این میان، ترامپ و پوتین توافق کردهاند روز پنجشنبه نشستی دیگر درباره جنگ اوکراین برگزار کنند. این در حالی است که واشنگتن تلاش دارد هند و چین را به توقف خرید نفت از روسیه وادار کند.
ترامپ پس از دیدار با رئیسجمهور اوکراین در کاخ سفید، خواستار توقف فوری جنگ میان اوکراین و روسیه شد؛ حتی بهقیمت واگذاری بخشی از خاک اوکراین.
منابع تجاری و تحلیلگران نیز گفتهاند فشار آمریکا و اروپا بر خریداران آسیایی ممکن است از دسامبر واردات نفت هند را محدود و مسیر عرضههای ارزانتر نفت روسیه به چین را هموار کند.
