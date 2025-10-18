به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با سردار سرتیپ پاسدار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه خصوصاً سرلشکر محمد کاظمی و تقدیر از تلاش‌های بی وقفه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، صلابت نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه نقشه شوم دشمنان این نظام را که با تمام توان نظامی و ظرفیت‌های اطلاعاتی خود از رژیم صهیونیستی حمایت کردند با شکست مواجه کرد و ما قدردان رشادت‌های نیروهای مسلح هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار کاظمی اظهار داشت: ایشان اقدامات ارزشمندی در سازمان اطلاعات سپاه انجام داد و با مدیریتی که در جنابعالی وجود دارد، رجاء واثق دارم که در دوران شما این مهم ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح همچنین با تاکید بر حفظ هوشیاری، حساسیت، دقت و توجه به اقدامات دشمن صهیونی - آمریکایی بیان داشت: امروز یکی از وظایف بزرگ دستگاه‌های امنیتی شناسایی نفوذی‌ها و مزدوران رژیم صهیونی و نقشه‌های شوم آنان در کشور است و البته این مهم با همکاری اطلاعاتی مردم در شناسایی و معرفی کیس های امنیتی و جاسوسی دشمن سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.

همچنین در این دیدار سردار خادمی ضمن تشکر از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و همراهان در مجموعه اطلاعات سپاه و قدردانی از اقدامات سازمان قضائی نیروهای مسلح در صیانت از نیروهای مسلح و حفظ اقتدار ایشان خاطر نشان ساخت: ما با تمام وجود راه شهیدان را ادامه می‌دهیم و در این راه از ارشادات ارزشمند سازمان قضائی برخوردار خواهیم شد.

در این دیدار معاون توسعه، دادستان نظامی تهران، مدیران کل حفاظت و اطلاعات و حوزه ریاست حضور داشتند.