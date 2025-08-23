  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

دیدار رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با فرمانده کل سپاه

دیدار رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با فرمانده کل سپاه

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران، ضمن بزرگداشت یاد شهید سلامی، از آمادگی کامل سپاه برای پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کل کشور در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سلامی، فرمانده شهید کل سپاه اظهار داشت: هرچند فقدان شهید سلامی ثلمه‌ای بزرگ برای کشور بود، اما بحمدالله انتصاب شما که از تجارب ارزشمندی در مدیریت نیروی زمینی سپاه و در دفاع مقدس برخوردار هستید توسط فرماندهی معظم کل قوا که در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد، نقشه رژیم صهیونی را برای ایجاد هرج و مرج در کشور ناکام گذاشت.

وی خاطر نشان کرد: شهید سلامی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون همکاری ارزشمندی با سازمان قضائی داشت و قطعاً شما هم که در مکتب ایشان تلمذ کرده‌اید آن مسیر را ادامه خواهید داد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: سپاه پاسداران زاییده انقلاب است و بحق در طول ۴۷ سال گذشته در کنار سایر نیروهای مسلح با تمام وجود از انقلاب اسلامی و ملت ایران و مظلومین منطقه دفاع کرده و خار چشم دشمنان اسلام و کشور بوده است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان تهرانی مقدم و حاجی زاده خاطر نشان ساخت: شلیک موشک‌های ساخت فرزندان ملت و اصابت قدرتمندانه آنها در سرزمین‌های اشغالی معادله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر هم زد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان بر هوشیاری و حفظ آمادگی بیش از پیش نیروهای مسلح تاکید کرد.

همچنین در این دیدار سرلشکر پاکپور ضمن قدردانی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: حفظ سلامت و صیانت از کارکنان سپاه همچون گذشته اولویت ماست.

وی در ادامه افزود: سپاه بحمدالله در آمادگی کامل به سر می‌برد و در صورت تکرار تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور پاسخی پشیمان کننده و کوبنده‌تر از جنگ ۱۲ روزه دریافت خواهد کرد.

کد خبر 6568442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها