به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دادگستری، ۴ ایرانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان، به کشورمان منتقل شدند.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر افزود: این افراد پس از انتقال به کشورمان، برای گذران ادامه دوران محکومیت به اداره کل زندان‌های استان گیلان تحویل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با اشاره به وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، از اجرای اولین مرحله از انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان خبر داد.

جلالیان در ادامه افزود: بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه است، هموطنان به دلایلی از جمله عدم اطلاع از قوانین سایر کشورها و هم چنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، در کشورهای هدف دستگیر و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

وی از تلاش و همکاری کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه، دادگستری کل استان گیلان، سازمان زندان‌ها و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در انتقال این افراد تقدیر کرد.