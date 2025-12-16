مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ محکوم ایرانی و ترکمنستانی امروز پس از طی تشریفات قانونی بین مقامات دو کشور مبادله شدند.

عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر افزود: اهتمام و پیگیری وزارتخانه‌های دادگستری و امورخارجه و همکاری دادگستری کل استان خراسان رضوی منجر به انتقال ۴ نفر از ایرانیان محبوس در ترکمنستان به کشورمان شد. همچنین دو تبعه ترکمنستانی که در کشورمان دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند به این کشور منتقل شدند.

جلالیان اظهار داشت: با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه و قوه‌قضاییه شاهد افزایش چشمگیر انتقال ایرانیان محبوس در کشورهای طرف معاهده به ایران هستیم، این تلاش‌ها که بخشی از اقدامات حقوق بشری و انسان‌دوستانه کشورمان می‌باشد تا انتقال همه این افراد ادامه خواهد داشت.

وی مجدداً به هموطنان توصیه کرد برای پیشگیری از درگیر شدن در نظام قضائی سایر کشورها، از همراه داشتن داروی آرام بخش، مسکن، سرماخوردگی و انواع قرص‌های ممنوعه و روانگردان‌ها و هم‌چنین مواد مخدر بخصوص در سفرهای برون‌مرزی پرهیز کنند.