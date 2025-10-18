حضور نماینده چهارمحال و بختیاری در فینال مسابقات سراسری قرآن + سوابق

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش‌های آوایی و نغماتی از امروز ۲۶ مهرماه تا ۵ آبان‌ماه سال جاری با حضور ۳۳۰ نفر در دو بخش رقابتی بانوان و آقایان به میزبانی شهر سنندج و با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار می‌شود.

از چهارمحال و بختیاری «سجاد براتی بنی» از شهرستان بن در رشته دعاخوانی و «مطهره فاتحی» از شهرستان فرخشهر در رشته حفظ ۲۰ جز قرآن کریم به فینال این مسابقات به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد قرآنی جمهوری اسلامی راه یافته و در این صحنه پرافتخار در استان کردستان حضور دارند.

بر طبق زمان‌بندی اعلام شده دبیرخانه مسابقات سراسری قرآن، عصر امروز و در روز اول این رویداد مهم، نماینده استان در رشته دعاخوانی به اجرا خواهد پرداخت و نماینده رشته حفظ در بخش بانوان نیز یکم آبان‌ماه به رقابت با حفاظ برتر کشور می‌پردازد.

سجاد براتی بنی در آستانه آغاز فینال مسابقات سراسری قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر، از عزیمتش به شهر سنندج خبر داد و اظهار کرد: روز گذشته به این مسابقات اعزام شدم و عصر امروز به اجرا خواهم پرداخت.

دعاخوان ممتاز کشورمان با ذکر اینکه تمرین‌های آمادگی برای حضور در مسابقات را نیز خودش انجام داده است، ادامه داد: در این راستا دوره یا کلاسی از سوی مسئولان اوقاف و امور خیریه استان برای ورود به این مسابقات پیش‌بینی نشد.

براتی با انتقاد از نبود آئین‌نامه شفاف و اصولی و داوران ویژه رشته دعاخوانی در مسابقات، بیان کرد: بهره‌گیری از داوران رشته قرائت در رشته دعاخوانی اصولی و روشمند نیست و پیشنهادات و انتقادات هر ساله ما نیز راه به جایی نبرده است.

وی با ذکر اینکه آموزش و توانمندسازی برگزیدگان کشوری دعاخوانی برای داوری در این رشته نیز از دیگر پیشنهادات به دبیرخانه مسابقات سراسری قرآن اوقاف است، افزود: راهکار بعدی این است که از اساتید ممتاز و برجسته دعاخوان کشور همچون استاد وافی، استاد متانت و دیگران برای داوری این رشته استفاده شود.

مروری بر سوابق و افتخارات دعاخوان ممتاز استانی و ملی

در ادامه، شرح مختصری از سوابق فعالیت‌های قرآنی این نماینده چهارمحال و بختیاری در صحنه مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

سجاد براتی بنی، چهره قرآنی و مداحی اهل و ساکن شهر بن است و فعالیت‌های قرآنی خود را از ۱۰ سالگی با حضور در جلسات خانگی قرآن کریم آغاز کرد که دوشنبه‌شب‌ها توسط پیشکسوت قرآنی شهر بن، محمود سلیمی برگزار می‌شد و همچنان در دارالقرآن امام صادق (ع) این شهر ادامه دارد.

این چهره قرآنی استان پس از اخذ دیپلم در مسابقات سازمان اوقاف و برخی نهادهای دیگر حضور مستمر داشت و بهترین مقام وی کسب رتبه نخست در استان در مسابقات اداره اوقاف و امور خیریه و در رشته ترتیل بود.

ورود جدی براتی به عرصه مسابقات سراسری قرآن از سال ۱۳۹۶ رقم خورد با این توضیح که در سال ۹۵، به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی برگزار کنندگان مسابقات، از مرحله استانی جا ماند. سال بعد در مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن اوقاف در شهر ارومیه مقام دوم کشور را در دعاخوانی کسب کرد و سال پس از آن نیز در مسابقات مقدماتی مرحله کشوری مقام اول و در بخش نهایی مقام چهارم را کسب کرد، در سال ۹۸ نیز حائز مقام دوم کشور در رشته دعاخوانی شد که کسب این افتخارات در سال‌های بعد نیز تکرار شد.

کسب مقام سوم کشور در دوره قبل مسابقات سراسری قرآن کریم و کسب عنوان نخست کشور در سی‌وهفتمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان کشور در سال ۱۴۰۲ از جمله افتخارات اخیر براتی در رشته دعاخوانی محسوب می‌شود.

براتی بارها اعلام کرده است که چهارمحال و بختیاری به جرأت جزو پنج استان برتر کشور از لحاظ استعداد قرآنی بوده و بهترین حنجره‌ها و بهترین صداها را داراست، اما این استعدادها متأسفانه استاد متخصص قرآنی مستمر، آموزش خوب، هم‌اندیشی، تعامل و کارگاه آموزشی و غیره ندارند.