کارکردشناسی مسابقات قرآن، از ترویج معارف تا رشد استعدادهای قرآنی

با به ثمر نشستن انقلاب قرآنی و اسلامی در ایران، توجه به فعالیتهای فرهنگی با محوریت قرآن کریم در رأس کار قرار گرفت و برگزاری مسابقات متنوع و متکثر قرآنی بهویژه مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه مورد توجه بوده است. برپایی سالانه این رویداد بزرگ قرآنی به عنوان تخصصیترین و حرفهایترین مسابقات قرآن با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی طراحی شده و هدف آن ایجاد فضایی مناسب برای ترغیب عموم مردم خاصه نسل جوان و نوجوان به مطالعه و فراگیری قرآن است.
با وجود تمام انتقادات و کاستیها به اجرای این رویداد قرآنی بهویژه در استانهای کمتربرخوردار، این مسابقات به افزایش آگاهی عمومی درباره معارف قرآن کمک کرده و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی را در جامعه تقویت میکند و به علاوه، این رویداد قرآنی قالبی مناسب برای شناسایی و پرورش و تشویق استعدادهای قرآنی است.
در همین راستا، برگزاری مرحله استانی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان چهارمحال و بختیاری با حضور ۳۰ متسابق خانم و آقا، بهانهای شد تا با این پرسش به سراغ برخی داوران و شرکتکنندگان برویم که اهمیت و ضرورت برگزاری مسابقات قرآن چیست.
مسابقات عرصه رقابت برای تعالی و پیشرفت است
وحید خزایی، قاری بینالمللی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف امسال وارد دوره چهل و هشتم شده است، اظهار کرد: این رویداد قرآنی در چهار مرحله شهرستانی، استانی، کشوری و بینالمللی برگزار میشود و عرصه خوبی برای آزموده شدن و محک خوردن در راستای تعالی و پیشرفت است.
ناظر مرحله استانی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسابقات یک عامل انگیزشی برای قرآنیان است، ادامه داد: بنده نیز در عرصه همین مسابقات توانستم رشد و پیشرفت کرده و برای کشورم افتخار کسب کنم. مسابقات در کنار تمام آثار و برکات معنوی، یک عرصه رقابت برای تعالی و پیشرفت است همچنان که یک ورزشکار در طول فعالیت حرفهای خود در مسابقات مختلف شرکت و کسب رتبه و قهرمانی میکند.
قاری بینالمللی جمهوری اسلامی با تصریح اینکه مسابقات قرآن عرصهای برای بروز و ظهور توانمندیها و استعدادهاست، گفت: مسابقات انسان را وادار میکند که خودش را برای این عرصه رقابت مجهز و آماده کند و قاری یا مرتل یا حافظ را در آمادهترین حالت نگه میدارد.
خزایی با یادآوری اینکه سطح کمی و کیفی مسابقات قرآن بنا بر بضاعت و داشتههای هر استان متفاوت است، توضیح داد: طبیعتاً مقایسه استانها با یکدیگر موضوعیت ندارد زیرا هر استانی بر حسب توانمندی و امکانات و قابلیتهای خود این رویداد را برگزار میکند.
این قاری بینالمللی کشورمان ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری آنچه شاهدیم تلاش متولیان برای برپایی این برنامه در حد بضاعت بود.
خزایی در پایان گفت: قرآنیان برای رشد کیفی سطح خود در هر رشتهای که فعالیت میکنند، عنصر تمرین و ممارست را باید بهطور ویژه مدنظر قرار دهند، مدام به جلسه بروند، در حال آموختن و کسب کردن باشند و آموختههای جدید را به استاد تحویل دهند.
چهارمحال و بختیاری سرشار از استعدادهای قرآنی است
سمیه هیبتیان، رئیس هیئت داوران مرحله استانی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری سرشار از استعدادهای درخشان قرآنی است، اظهار کرد: تجربه چند سال حضورم در داوری مسابقات سراسری قرآن در این استان نشان میدهد که اگرچه از حیث کمی تعداد متسابقان اندک است اما صداها و استعدادها خوب است.
هیبتیان ادامه داد: هر ساله این نکته را به مسئولان یادآور میشوم که این استعدادها قطعاً نیازمند آموزش و ارتقا هستند و میتوانم ادعا کنم که برخی چهرههای بانوان قرآنی استان، توانایی حضور در فینال و کسب رتبه را هم دارند.
این بانوی قرآنی تصریح کرد: امید است متولیان امر به همین جمعیت اندک متسابقان بها دهند و برایشان دورههای آموزشی پیشبینی کنند تا شاهد درخشش استان در این رویداد قرآنی باشیم.
مسابقات عامل انگیزهبخش برای ارتقای سطح افراد
زهرا علایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استعداد خدادادی در زمینه قرائت و علاقه وافرش به کلام وحی باعث جذبش به فعالیتهای قرآنی هم در دوران دانشآموزی و هم دانشجویی بوده است، اظهار کرد: طبعاً خانواده نیز با تشخیص درست و بههنگام توان و علاقهام، بنده را به سمت کلاس و فراگیری سوق دادند و باعث شدم سطحم در زمینه حفظ و قرائت ارتقا یابد.
این بانوی حافظ ۲۳ جز و قاری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسابقات قرآن اوقاف در سطح حرفهای و تخصصی برگزار میشود، ادامه داد: در سالهای گذشته نیز در این مسابقات در رشته حفظ شرکت داشتم و مقامهایی نیز کسب کردم.
علایی با تأکید بر اینکه مسابقات قرآن محفلی برای محک زدن و تلاش برای ارتقای سطح قاریان و مرتلان و حافظان است، بیان کرد: زمانی که رقبا را میبینیم یا وارد جو مسابقات میشویم انگیزه مضاعف در ما ایجاد خواهد شد و برای رفع نقاط ضعف تلاش میکنیم.
دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد با اشاره به فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها، اظهار کرد: بنده علاقه وافری برای طراحی و اجرای کارهای قرآنی در دانشگاه داشتم که به علت نبود حمایتهای مادی و معنوی مسئولان دانشگاهی روی زمین ماند و به مرحله اجرایی نرسید.
علایی اضافه کرد: نه فقط در دانشگاه بلکه در سایر نهادها و سطوح نیز فعالیت قرآنی و رویدادهای شاخصی را شاهد نیستیم در حالی که انتظارات بیشتری از جامعه اسلامی برای اهتمام نسبت به این دست کارها داریم.
افتخارات خانواده قرآنی با پیوست شرکت در مسابقات قرآن
در ادامه، مطهره فاتحی، بانوی حافظ چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در پرتو نوای تلاوت قرآن پدر و مادر به حفظ قرآن علاقهمند شده است، اظهار کرد: از آنجا که پدر حافظ کل قرآن کریم است من و خواهرم نیز از کودکی راغب شدیم که کلام وحی را حفظ کنیم.
این بانوی جوان حافظ قرآن کریم ادامه داد: پدر همچنین من و خواهر و البته مادر را با مسابقات قرآن آشنا کرد تا در این عرصه بتوانیم خودمان را محک بزنیم و هم در بخش حسن حفظ و هم صوت و لحن، تجوید و … پیشرفت کنیم و نیز با شرکت در کلاسهای قرآنی سطح خود را ارتقا بخشیم.
فاتحی بیان کرد: هدفگذاری بنده در این مسیر این است که به فضل الهی ۱۰ جز پایانی را نیز حفظ کنم و مهمتر اینکه بیش از پیش با ترجمه و تفسیر قرآن آشنا شوم و معارف قرآن را بهتر بشناسم و در زندگی به کار ببندم.
فاطمه فاتحی، حافظ ۱۲ جز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حفظ را از کودکی با پدر و خواهر آغاز کرده است، افزود: از شش سالگی در کلاسهای حفظ دارالقرآن فرخشهر شرکت میکردم که هم پدر و مادر و هم مطهره تشویقم میکرد.
این بانوی حافظ قرآن کریم بیان کرد: ما مسیر حفظ قرآن را به صورت اصولی و پله به پله طی کردیم با این توضیح که تابستانها ابتدا روخوانی و روانخوانی و تجوید و سایر مباحث را آموختیم و سپس در عرصه حفظ با تکیه بر حُسن حفظ و تثبیت محفوظات به پیش رفتیم لذا فرآیند حفظ قدری طولانی بوده است.
فاتحی بیان کرد: بنده نیز همانند خواهرم تلاش دارم در کنار تثبیت حفظ، به ترجمه و تفسیر بپردازم و بعد از آن وارد وادی نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه بشوم.
پای قطع برق به مسابقات قرآن هم باز شد
به گزارش خبرنگار مهر، شرکتکنندگان در مهمترین رویداد قرآنی سال استان چهارمحال و بختیاری با گلایه از دستاندرکاران برگزاری، تأکید داشتند باید تدبیری برای برق محل اجرای مسابقات میاندیشیدند تا متسابقان مجبور نباشند در این گرمای طاقتفرسا به تلاوت بپردازند.
نحوه اجرا و اطلاعرسانی مسابقات قرآن نیز محل نقد برخی متسابقان بود که اذعان داشتند تنها ۲ روز مانده به مسابقات، پیام اطلاعرسانی زمان و مکان مرحله استانی را دریافت کردیم در حالی که جا داشت زودتر اعلام میشد تا متسابقان با تمهیدات بهتری به این مسابقات بیایند. همچنین متسابقان این گلایه را مطرح کردند که از سه سال قبل تا کنون جوایز مرحله شهرستانی هنوز پرداخت نشده است.
از جمله ضعفهای رفع نشده که در مسابقات سراسری قرآن کریم امسال نیز بار دیگر شاهد بودیم، عدم همافزایی نهادهای قرآنی و فرهنگی در برپایی این رویداد بزرگ و مهم بود، عدم برگزاری مراسم افتتاحیه، نبود فضاسازی و تبلیغات شهری و رسانهای، عدم پوشش رسانهای مطلوب از سوی خبرگزاریها و مطبوعات، نبود آموزش ویژه برگزیدگان شهرستانی و نیز، عدم حمایت مادی و معنوی مطلوب، بهجا و بهموقع نیز از دیگر مولفههایی بود که متسابقان همچون همیشه متذکر شدند.
انتطار میرود ظرایف اجرای مسابقات اعم از اطلاعرسانی، شیوه برخورد دستاندرکاران، تکریم، تشویق برگزیدگان و … مورد دقت متولیان باشد زیرا وقتی این موارد مورد بیتوجهی قرار گیرد بتدریج ریزش اتفاق خواهد افتاد و تعداد شرکتکنندگان کمتر و کمتر میشود یعنی مسابقات قرآن رونق خود را از دست میدهد.
باب گلایههای متسابقان همچنان مفتوح است
از دیگر موارد مورد تأکید متسابقان، سختگیری آئیننامه در نمرهدهی بود که راه را برای بسیاری از حافظان و قاریان میبندد. خیلیها در مرحله شهرستانی تلاوت خوبی داشتند اما امتیاز حد نصاب را برای حضور در مرحله استانی پیدا نکردند. به علاوه مرحله مقدماتی نیز باعث میشود بسیاری از چهرههای توانمند نتوانند در مرحله کشوری حضور پیدا کنند و این عرصه را ببینند و تجربه کنند و به رشد برسند.
پرونده مرحله استانی چهلوششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری در حالی بسته شد که همچون سالهای گذشته باب چند حدیث و گلایه مکرر که هر ساله در جریان این رویداد مهم قرآنی استان تأکید و توصیه و تکرار میشود، همچنان باز ماند.
