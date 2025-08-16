اعلام جزئیات مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن در چهارمحال و بختیاری

حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه مرحله استانی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در استان چهارمحال و بختیاری از صبح دوشنبه ۲۷ مردادماه برگزار میشود، اظهار کرد: این رویداد قرآنی با حضور قریب به ۴۰ برگزیده شهرستانی در رشتههای آوایی در آستان مقدس امامزادگان حلیمه خاتون و حکیمه خاتون (س) شهرکرد برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تمهیدات برپایی این رویداد قرآنی در ۲ بخش آقایان و بانوان در این مکان پیشبینی شده است، ادامه داد: این مسابقات در رشتههای حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی و اذان برگزار میشود.
امیری تصریح کرد: امسال در مجموع ۴۱۰ نفر در این دوره از مسابقات ثبتنام کردند که از این تعداد، ۲۵۱ نفر در رشتههای آوایی بودند که پس از برگزاری مرحله شهرستانی، ۴۰ نفر حائز نمره حد نصاب برای حضور در مرحله استانی شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در خصوص ترکیب هیئت داوران این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم، تصریح کرد: مهری باباییفروشانی در بخش تجوید، زینب نجفی در بخش وقف و ابتدا، بهجتالسادات موسویزاده در بخش صوت، صدیقه بارانی در بخش لحن و خورشید عباسی در بخش صحت حفظ به داوری در بخش بانوان میپردازند.
وی ادامه داد: همچنین صدیقه بارانی به عنوان رئیس هیئت داوران و بهجتالسادات موسویزاده به عنوان ناظر مسابقات در بخش بانوان همکاری دارند.
امیری در خصوص داوران بخش آقایان، افزود: سیدعلی موسویزاده داور بخش تجوید، مهدی هوشمندی در بخش وقف و ابتدا، مهدی رحیمی داور بخش صوت، احسان قارائی داور لحن و محمد گوهری داور صحت حفظ در این دوره از مسابقات به داوری گروه آقایان میپردازند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: عیسی خورشیدی نیز به عنوان رئیس هیئت داوران و ناظر این دوره از مسابقات در بخش آوایی حضور دارد.
نظر شما