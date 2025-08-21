راهیابی ۱۱ نماینده چهارمحال و بختیاری به مرحله مقدماتی مسابقات قرآن

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله مقدماتی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف در بخش آوایی، اظهار کرد: بر این اساس، ۱۱ متسابق برگزیده استانی در چهارمحال و بختیاری در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ ۲۰ جز، حفظ کل و دعاخوانی به مرحله مقدماتی راه یافتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از این تعداد، ۱۰ متسابق خانم و آقا در بخش بالای ۱۸ سال و یک متسابق در بخش زیر ۱۸ سال به مرحله مقدماتی و ضبط تصویری رشته‌های انفرادی آوایی راه یافتند.

امیری در خصوص اسامی برگزیدگان گروه آقایان، تصریح کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات قرآن اوقاف و امور خیریه، مهدی خدیبی و عباس اسدی هر دو از شهرستان بروجن در رشته قرائت تحقیق نمره حد نصاب لازم را برای حضور در مرحله مقدماتی کسب کردند. در این رشته، محمد اسماعیلی وردنجانی از شهرستان بن در بخش زیر ۱۸ سال به مرحله بعدی راه یافت.

وی افزود: محمدصادق حیدری از شهرستان شهرکرد توانست به عنوان تنها برگزیده رشته قرائت ترتیل در بخش آقایان، به مرحله مقدماتی راه یابد. امین غیاثی از شهرستان بروجن و سجاد براتی بنی از شهرستان بن به ترتیب در رشته‌های حفظ ۲۰ جز و دعاخوانی به عنوان نمایندگان چهارمحال و بختیاری به مرحله مقدماتی راه یافتند.

امیری بیان کرد: در بخش بانوان، مریم احمدی از شهرستان بروجن و سحر میرزاخانی از شهرستان شهرکرد به ترتیب در رشته‌های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل موفق به کسب نمره حد نصاب و حضور در مرحله مقدماتی شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: ریحانه علایی، حافظ کل قرآن کریم از شهرستان بروجن و زهرا مداحیان حافظ کل قرآن کریم از شهرستان شهرکرد نیز دیگر بانوان راه‌یافته به مرحله مقدماتی هستند. مطهره فاتحی از شهرستان فرخشهر موفق به حضور در مرحله مقدماتی در رشته حفظ ۲۰ جز است.

یادآور می‌شود، بر طبق اعلام مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، داوری این مرحله از مسابقات به‌صورت ضبط تلاوت‌ها در استان و ارسال به دبیرخانه مرکزی برای داوری فایل‌های ضبط شده انجام می‌شود و برگزیدگان مرحله مقدماتی به مرحله فینال معرفی خواهند شد. تاریخ مرحله مقدماتی این مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد.