آغاز مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن چهارمحال و بختیاری در رشته‌های آوایی در ۲ بخش بانوان و آقایان صبح دوشنبه در شهرکرد آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری در جریان این رویداد قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مرحله استانی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در استان چهارمحال و بختیاری امروز با حضور ۳۰ متسابق شامل ۱۵ بانو و ۲۵ آقا برگزار می‌شود، اظهار کرد: این رویداد قرآنی در ۲ نوبت صبح و عصر در آستان مقدس امامزادگان حلیمه خاتون و حکیمه خاتون (س) شهرکرد در جریان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی و اذان برگزار می‌شود.

امیری تصریح کرد: امسال در مجموع ۴۱۰ نفر در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۲۵۱ نفر در رشته‌های آوایی بودند که پس از برگزاری مرحله شهرستانی، ۳۰ نفر حائز نمره حد نصاب برای حضور در مرحله استانی شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در خصوص ترکیب هیئت داوران این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم، تصریح کرد: اساتید مورد تأیید مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از داخل و خارج استان این مسابقات را داوری می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر برپایی مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم با ایام پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) مصادف شده است، افزود: اداره‌کل اوقاف و امور خیریه نیز هر ساله با برپایی موکب امامزادگان (ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین به ارائه خدمات فرهنگی به زائران می‌پردازد.

امیری در خصوص مشکلات برگزاری مسابقات قرآن در استان، ادامه داد: متأسفانه این رویداد سطح کیفی و کمی مطلوبی ندارد و یکی از مشکلات، مربوط به اعتبارات است.

وی با تأکید بر اینکه اعتباراتی در استان برای برگزاری مسابقات قرآن وجود ندارد، افزود: این رویداد قرآنی بدون دریافت هیچ اعتباری برگزار می‌شود اما برای جذب اعتبارات رایزنی‌های فراوان با مسئولان استانی انجام می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: مسابقات قرآن خوب محصول آموزش و تربیت استعدادها در مراکز و مؤسسات قرآنی هستند و نبود استاد قوی در استان خاصه در بخش بانوان، کمبود کرسی‌ها و محافل قرآنی از جمله عوامل کاهش کیفیت و کمیت مسابقات قرآن در استان است.

یادآور می‌شود، این رویداد قرآنی از ساعت ۱۴ امروز با حضور ۱۵ متسابق آقا در محل امامزادگان دو معصوم (س) شهرکرد پیگیری می‌شود.