درخشش کوراش بانوان استان سمنان در المپیاد استعدادهای برتر کشور

محسن ایزدبخش در گفتوگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: تیم بانوان کوراش استان سمنان در رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی استان خراسان شمالی و در شهر بجنورد طی روزهای ۲۴ تا ۲۵ مهرماه برگزار شد، با ترکیبی سهنفره و عملکردی درخشان، موفق به کسب دو مدال ارزشمند شد.
وی افزود: در این رقابتها، نرگس طالعزاری در وزن ۴۸ کیلوگرم با مبارزاتی جسورانه و عملکردی تحسینبرانگیز، موفق به کسب مدال نقره شد و روژینا ابراهیمیان در وزن ۶۳ کیلوگرم نیز با نمایشی شایسته، مدال برنز این دوره را از آن خود کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین گفت: هدایت این تیم بر عهدهی خانم محبوبه خورشیدی، مربی توانمند و پرتلاش از شهرستان شاهرود بود و هر سه ورزشکار این تیم نیز از شهرستان شاهرود در این رقابتها حضور داشتند.
ایزدبخش افزود: این دو مدال، چهارمین و پنجمین افتخار کاروان ورزشی استان سمنان در المپیاد استعدادهای برتر کشور محسوب میشوند.
