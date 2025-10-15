به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه تیم ملی کوراش جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور در رقابتهای بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، شامگاه سهشنبه در کمپ تیمهای ملی کوراش در بجنورد برگزار شد.
این مراسم با حضور داریوش خسرویار، رئیس انجمن کوراش جمهوری اسلامی ایران، مصطفی دلیریان دبیر انجمن کوراش کشور، اکبرزاده مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، جمعی از مربیان و پیشکسوتان این رشته، خانوادههای ورزشکاران و علاقهمندان به کوراش.
در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای تیم ملی، بر اهمیت توجه به ورزشهای بومی و اصیل ایران، بهویژه کوراش بهعنوان یکی از رشتههای پر افتخار کشور، تأکید شد.
نظر شما