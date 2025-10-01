خسرویار: بجنورد میزبان المپیاد استعدادهای برتر کوراش کشور خواهد بود

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: المپیاد استعدادهای برتر ایران در رشته کوراش از ۲۵ مهرماه در کمپ تیم‌های ملی کوراش بجنورد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این المپیاد در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود و ورزشکارانی از استان‌های مختلف کشور در آن حضور خواهند یافت.

رئیس انجمن کوراش کشور ادامه داد: با برگزاری جلسه هماهنگی در اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، وظایف دستگاه‌های مرتبط مشخص شد تا زمینه لازم برای میزبانی شایسته این رویداد فراهم شود.

خسرویار تصریح کرد: خراسان شمالی به‌عنوان مهد کوراش ایران ظرفیت‌های بالایی برای میزبانی این رقابت‌ها دارد و برگزاری این المپیاد می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های ورزشی استان در سطح ملی باشد.