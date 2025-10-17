داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرحله نهایی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته کوراش با حضور برترین ورزشکاران نوجوان از استانهای مختلف در چهار وزن برگزار شد.
وی افزود: در وزن ۴۴ کیلوگرم، فاطمهزهرا جوینیقادری از اصفهان مقام نخست، نیروانا نودهی از خراسان شمالی مقام دوم و سوگند سیف و نیایش دکامی هر دو از همدان مقام سوم مشترک را کسب کردند.
سرپرست انجمن کوراش بیان کرد: در وزن ۴۸ کیلوگرم نیز یکتا منجزی از اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت، نرگس طالعزاری از سمنان نایبقهرمان شد و ستایش زارعی از البرز و فائزه اجری از خراسان رضوی سوم مشترک شدند.
خسرویار بیان کرد: در وزن ۵۷ کیلوگرم، رز صالحیفرد از اصفهان عنوان نخست، نورا قربانیدولابی از تهران مقام دوم و مائده کچرانلویی و یلدا مسعودی هر دو از خراسان شمالی مقام سوم مشترک را به دست آوردند.
سرپرست انجمن کوراش تصریح کرد: همچنین در وزن ۶۳ کیلوگرم، فاطمه حبیبنژاد از تهران مقام نخست، کیانا شاکریان از اصفهان دوم و رژینا ابراهیمیان از سمنان و روژان نیستانی از سیستان و بلوچستان سوم مشترک شدند.
خسرویار در پایان با اشاره به سطح بالای رقابتها گفت: هدف از برگزاری این المپیاد، شناسایی استعدادهای آیندهدار برای تیمهای ملی کوراش و توسعه این رشته در سراسر کشور است.
