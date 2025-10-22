۲ اعزام آسیایی ورزشکاران استان سمنان؛ درخشش در عرصه بین الملل

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور ورزشکاران و مربیان استان سمنان در دو مسابقه بین المللی شامل والیبال و کوراش خبر داد و ابراز کرد: ورزشکاران پر افتخار استان سمنان توانستند از این رقابت‌ها دست پر باز گردند.

وی با بیان اینکه اعضای تیم ملی کوراش با چهار ملی پوش و یک مربی شاهرودی از استان سمنان به خانه باز می‌گردند، گفت: در این دوره از مسابقات محراب مکرمه و یوسف باغچقی موفق به مدال نقره و مهسا برزگر و ستایش جلال الدین موفق به کسب مدال برنز شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه تیم ملی کشورمان در دوبخش آقایان و بانوان در رقابت‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین عازم این کشور شد، تاکید کرد: در بخش بانوان مهسا برزگر در وزن (۷۰ کیلوگرم) و ستایش جلال الدین در وزن (۵۲ کیلو گرم) و در آقایان یوسف باغچقی در وزن (۶۵ کیلوگرم) و مهرداد مکرمه در وزن (۸۳ کیلوگرم) ملی پوشان ما بودند.

ایزدبخش بیان کرد: کادر فنی و اجرایی تیم ملی شامل محبوبه خورشیدی سرمربی بانوان، علی مهنان سرمربی آقایان، داریوش خسرو یار سرپرست تیم ملی، محسن رستمی داور و علیرضا مهدوی عضو کمیته برگزاری رقابت‌ها بودند

وی همچنین با بیان اینکه دختر والیبالیست شاهرود به مسابقات المپیک ۲۰۲۵ بحرین اعزام شد، گفت: ستایش سادات حسینی، بازیکن باانگیزه تیم ملی زیر ۱۸ سال بانوان، از جمله پدیده‌های نوظهور والیبال کشور است که با پشتکار، نظم و تعهد توانسته از شاهرود به پیراهن تیم ملی دست یابد. او اکنون در کنار برترین استعدادهای آسیایی به میدان می‌رود و حضورش الهام‌بخش دختران ورزشکار ایرانی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: بازی‌های آسیایی جوانان بحرین از ۳۰ مهر تا ۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود و شهر منامه میزبان ورزشکاران جوان از کشورهای مختلف قاره آسیاست.