حسینی: اجازه نمی دهیم دستگاهی متوقف و زمین گیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم سید موسی حسینی؛ فرمانده سپاه نینوا در نشست صمیمی با پایوران ستاد سپاه استان گلستان اظهار کرد: افرادی که در ستاد مشغول خدمت به انقلاب اسلامی هستند با انسجام درونی پاسداری از آرمان‌ها را دنبال می‌کنند تا در صف گفتمان انقلاب اجرایی شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: پذیرش مسئولیت در سپاه فرصت خدمت همه جانبه به انقلاب اسلامی است و دست همه شما همکاران را در اجرای این مأموریت دشوار به گرمی می‌فشارم.

حسینی اظهار کرد: تلاش اصلی ما در اجرای مأموریت‌های سپاه و بسیج با رویکرد خدمت رسانی بی منت به مردم خواهد بود زیرا مردم سرمایه‌های اصلی انقلاب اسلامی هستند و پاسداری از انقلاب جز با پاسداری از حق و حقوق مردم نخواهد بود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان در پایان با اشاره به مأموریت پیش برندگی سپاه خاطر نشان کرد: حسب سیاست گذاری پیش برندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همه دستگاه‌های اجرایی استان کمک خواهیم کرد اما جای هیچ دستگاهی نمی‌نشینیم و اجازه نخواهیم داد دستگاهی متوقف یا زمین گیر شود.