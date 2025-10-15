فدوی: ۴۷ سال استکبار جهانی در برابر انقلاب اسلامی شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با احیای یاد شهدا و ستایش از ایثار رزمندگان، اظهار کرد: شهدا به عهد و پیمان خود عمل کردند و ما امروز از فیوضات آن ایثار برخورداریم.



وی با اشاره به استمرار تهدیدها و دشمنی‌ها علیه انقلاب اسلامی افزود: در طول ۴۷ سال گذشته خبیث‌ترین قدرت‌های جهان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه توان علیه انقلاب وارد عمل شدند، اما نتوانستند حتی یک پیروزی واقعی کسب کنند.

فدوی این پیروزی‌ناپذیری دشمن را حاصل ایمان، پایمردی و التزام ملت و مسئولان نسبت به تکالیف الهی و ملی دانست.



جانشین فرمانده کل سپاه ضمن تبیین نقش و مأموریت‌های سپاه در دوران کنونی گفت: ساختارهای استانی سپاه گستره‌ای وسیع از مسئولیت‌ها را برعهده دارند.

وی افزود: فرماندهان استانی همچون فرمانده سپاه استان باید همه‌جانبه در خدمت مردم و حل مسائل منطقه‌ای مشارکت کنند؛ سپاه علاوه بر مأموریت‌های نظامی، مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه سازندگی، توسعه و امدادرسانی دارد.



فدوی از شکل‌گیری و توسعه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به‌عنوان یک ابتکار کلان یاد کرد و گفت این قرارگاه با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و استانی پیگیر پروژه‌های متنوعی از جمله آب‌رسانی، کشاورزی، آبخوان‌داری و آبخیزداری است.

وی با اشاره به بیش از ۸۰ درصد از برنامه‌های اولیه این قرارگاه با تفاهم‌نامه‌های امضا شده با استانداران در حال اجراست، تأکید کرد: این قرارگاه برای خدمت‌رسانی پایدار به مردم و رفع نیازهای زیربنایی در مناطق مختلف کشور فعال شده است.



فدوی همچنین به ضرورت جوان‌سازی و انتقال تجربه در بدنه فرماندهی اشاره کرد و گفت: جوان‌گرایی در فرماندهی یک الزام است، اما پیشکسوتان و فرماندهان با تجربه همچنان در عرصه خدامحوری و راهبری مأموریت‌ها نقش خواهند داشت و بازنشستگی مفهومی مطلق ندارد؛ آنانی که توان و ظرفیت دارند، همچنان در خدمت خواهند بود.



وی با یادآوری نام و جایگاه شهدای دفاع مقدس و پیشکسوتان انقلاب، گفت: خدمت به مردم یک عبادت عظیم است؛ روایت‌هایی داریم که خدمت‌رسانی به مردم در شمار بالای عبادات قرار گرفته است و پاسداران با افتخار این رسالت را پی می‌گیرند.



فدوی در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: میزان توان مادی و تسلط تجهیزاتی دشمن به هیچ‌وجه سبب شکست ملت ایران نشده است و ایمان، تعهد و همبستگی مردمی عامل پیروزی و پایداری نظام بوده است.

وی افزود: دشمنان هرچه بلندپروازتر و مجهزتر بودند، نتیجه نگرفتند؛ زیرا مردم و مسئولان وظایف خود را پیگیرانه دنبال کردند.



جانشین فرمانده کل سپاه گفت: کافی است ما تکالیف خود را بشناسیم، مصر و پیگیر باشیم و عمل کنیم؛ آن‌گاه خداوند مسیرها را هموار خواهد ساخت.



فدوی بر لزوم تقویت همکاری میان نیروهای مسلح، نهادهای دولتی و جامعه مدنی به‌منظور تقویت تاب‌آوری ملی و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تجربه تاریخی مسلمانان در صدر اسلام اظهار کرد: در جنگ احد، مسلمانان به‌دلیل عمل نکردن به دستور پیامبر (ص) شکست خوردند و جان مبارک پیامبر در معرض خطر قرار گرفت. این قاعده خداست؛ اگر به تکالیف الهی عمل نکنیم، شکست می‌خوریم.



وی با بیان اینکه آمریکا و متحدانش طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته‌اند حتی یک پیروزی بر انقلاب اسلامی به‌دست آورند، افزود: این موفقیت به دلیل آن است که ملت ایران به میزان قابل قبول، تکالیف الهی خود را انجام داده‌اند و باید این مسیر ادامه پیدا کند.



فدوی تأکید کرد: دنیا محل گذر است و دنیای واقعی، دنیای پس از مرگ است. خداوند به ما تکلیف کرده در برابر ظلم ایستادگی و از مظلوم دفاع کنیم. از ابتدای انقلاب اسلامی، ملت ایران در کنار مظلومان ایستاده و این افتخار بزرگی است.



جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش تاریخی ایران در حمایت از مردم فلسطین گفت: حضرت امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ در برابر ظلم صهیونیست‌ها ایستاد و امروز به برکت همان مسیر، مظلومیت ملت فلسطین برای جهانیان آشکار شده و دروغ صهیونیست‌ها برملا شده است.



وی ادامه داد: خداوند پس از انجام تکالیف از سوی بندگان، یاری خود را می‌رساند و وعده الهی تخلف‌ناپذیر است. ما باید با استمرار عمل به تکلیف، زمینه‌ساز ظهور امام زمان (عج) باشیم.



فدوی همچنین بر ضرورت وحدت داخلی تأکید کرد و گفت: خداوند به پیامبر (ص) وعده داده است که امت اسلام با جنگ نظامی و اقتصادی شکست نمی‌خورد، اما اختلافات داخلی می‌تواند امت را آسیب‌پذیر کند. رمز پیروزی، وحدت کلمه است.

وی با قدردانی از نقش مردم استان گلستان در حفظ همبستگی اجتماعی، اضافه کرد: این استان همواره نماد وحدت اقوام و مذاهب بوده و این سرمایه‌ای بزرگ برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

جانشین فرمانده کل سپاه ضمن اشاره به مأموریت‌های گسترده فرماندهان استانی خاطرنشان کرد: وحدت، عمل به تکلیف و روحیه خدمت به مردم سه رکن اصلی ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی هستند و باید این مسیر را با قدرت ادامه داد.