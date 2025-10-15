  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

فدوی: ۴۷ سال استکبار جهانی در برابر انقلاب اسلامی شکست خورده است

گرگان- جانشین فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان با همه توان به جنگ انقلاب اسلامی آمدند اما در ۴۷ سال گذشته حتی یک پیروزی به دست نیاوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با احیای یاد شهدا و ستایش از ایثار رزمندگان، اظهار کرد: شهدا به عهد و پیمان خود عمل کردند و ما امروز از فیوضات آن ایثار برخورداریم.

وی با اشاره به استمرار تهدیدها و دشمنی‌ها علیه انقلاب اسلامی افزود: در طول ۴۷ سال گذشته خبیث‌ترین قدرت‌های جهان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه توان علیه انقلاب وارد عمل شدند، اما نتوانستند حتی یک پیروزی واقعی کسب کنند.

فدوی این پیروزی‌ناپذیری دشمن را حاصل ایمان، پایمردی و التزام ملت و مسئولان نسبت به تکالیف الهی و ملی دانست.

جانشین فرمانده کل سپاه ضمن تبیین نقش و مأموریت‌های سپاه در دوران کنونی گفت: ساختارهای استانی سپاه گستره‌ای وسیع از مسئولیت‌ها را برعهده دارند.

وی افزود: فرماندهان استانی همچون فرمانده سپاه استان باید همه‌جانبه در خدمت مردم و حل مسائل منطقه‌ای مشارکت کنند؛ سپاه علاوه بر مأموریت‌های نظامی، مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه سازندگی، توسعه و امدادرسانی دارد.

فدوی از شکل‌گیری و توسعه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به‌عنوان یک ابتکار کلان یاد کرد و گفت این قرارگاه با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و استانی پیگیر پروژه‌های متنوعی از جمله آب‌رسانی، کشاورزی، آبخوان‌داری و آبخیزداری است.

وی با اشاره به بیش از ۸۰ درصد از برنامه‌های اولیه این قرارگاه با تفاهم‌نامه‌های امضا شده با استانداران در حال اجراست، تأکید کرد: این قرارگاه برای خدمت‌رسانی پایدار به مردم و رفع نیازهای زیربنایی در مناطق مختلف کشور فعال شده است.

فدوی همچنین به ضرورت جوان‌سازی و انتقال تجربه در بدنه فرماندهی اشاره کرد و گفت: جوان‌گرایی در فرماندهی یک الزام است، اما پیشکسوتان و فرماندهان با تجربه همچنان در عرصه خدامحوری و راهبری مأموریت‌ها نقش خواهند داشت و بازنشستگی مفهومی مطلق ندارد؛ آنانی که توان و ظرفیت دارند، همچنان در خدمت خواهند بود.

وی با یادآوری نام و جایگاه شهدای دفاع مقدس و پیشکسوتان انقلاب، گفت: خدمت به مردم یک عبادت عظیم است؛ روایت‌هایی داریم که خدمت‌رسانی به مردم در شمار بالای عبادات قرار گرفته است و پاسداران با افتخار این رسالت را پی می‌گیرند.

فدوی در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: میزان توان مادی و تسلط تجهیزاتی دشمن به هیچ‌وجه سبب شکست ملت ایران نشده است و ایمان، تعهد و همبستگی مردمی عامل پیروزی و پایداری نظام بوده است.

وی افزود: دشمنان هرچه بلندپروازتر و مجهزتر بودند، نتیجه نگرفتند؛ زیرا مردم و مسئولان وظایف خود را پیگیرانه دنبال کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: کافی است ما تکالیف خود را بشناسیم، مصر و پیگیر باشیم و عمل کنیم؛ آن‌گاه خداوند مسیرها را هموار خواهد ساخت.

فدوی بر لزوم تقویت همکاری میان نیروهای مسلح، نهادهای دولتی و جامعه مدنی به‌منظور تقویت تاب‌آوری ملی و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تجربه تاریخی مسلمانان در صدر اسلام اظهار کرد: در جنگ احد، مسلمانان به‌دلیل عمل نکردن به دستور پیامبر (ص) شکست خوردند و جان مبارک پیامبر در معرض خطر قرار گرفت. این قاعده خداست؛ اگر به تکالیف الهی عمل نکنیم، شکست می‌خوریم.

وی با بیان اینکه آمریکا و متحدانش طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته‌اند حتی یک پیروزی بر انقلاب اسلامی به‌دست آورند، افزود: این موفقیت به دلیل آن است که ملت ایران به میزان قابل قبول، تکالیف الهی خود را انجام داده‌اند و باید این مسیر ادامه پیدا کند.

فدوی تأکید کرد: دنیا محل گذر است و دنیای واقعی، دنیای پس از مرگ است. خداوند به ما تکلیف کرده در برابر ظلم ایستادگی و از مظلوم دفاع کنیم. از ابتدای انقلاب اسلامی، ملت ایران در کنار مظلومان ایستاده و این افتخار بزرگی است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش تاریخی ایران در حمایت از مردم فلسطین گفت: حضرت امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ در برابر ظلم صهیونیست‌ها ایستاد و امروز به برکت همان مسیر، مظلومیت ملت فلسطین برای جهانیان آشکار شده و دروغ صهیونیست‌ها برملا شده است.

وی ادامه داد: خداوند پس از انجام تکالیف از سوی بندگان، یاری خود را می‌رساند و وعده الهی تخلف‌ناپذیر است. ما باید با استمرار عمل به تکلیف، زمینه‌ساز ظهور امام زمان (عج) باشیم.

فدوی همچنین بر ضرورت وحدت داخلی تأکید کرد و گفت: خداوند به پیامبر (ص) وعده داده است که امت اسلام با جنگ نظامی و اقتصادی شکست نمی‌خورد، اما اختلافات داخلی می‌تواند امت را آسیب‌پذیر کند. رمز پیروزی، وحدت کلمه است.

وی با قدردانی از نقش مردم استان گلستان در حفظ همبستگی اجتماعی، اضافه کرد: این استان همواره نماد وحدت اقوام و مذاهب بوده و این سرمایه‌ای بزرگ برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

جانشین فرمانده کل سپاه ضمن اشاره به مأموریت‌های گسترده فرماندهان استانی خاطرنشان کرد: وحدت، عمل به تکلیف و روحیه خدمت به مردم سه رکن اصلی ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی هستند و باید این مسیر را با قدرت ادامه داد.

