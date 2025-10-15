به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکویی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با قدردانی از حضور علما، خانوادههای شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس و مسئولان استانی اظهار کرد: اگر امروز در حوزههای مختلف پیشرفت کردهایم، مدیون خون شهدا و پشتیبانی مردم مؤمن و صبور گلستان هستیم. اگر در این مسیر کوتاهی یا قصوری از ما سر زده باشد، از همه مردم عزیز طلب حلالیت میکنم.
ملکشاهکویی با اشاره به شرایط سخت و پیچیدهای که گلستان در سالهای اخیر پشت سر گذاشت، افزود: این استان با انسجام و وحدت کمنظیر اقوام و مذاهب، توانست از بحرانها عبور کند. این همدلی، قدرتی است که نهتنها تهدیدها را خنثی میکند بلکه زمینهساز پیشرفت و آبادانی میشود.
وی وحدت شیعه و سنی را یکی از سرمایههای ارزشمند استان دانست و گفت: در بسیاری از بزنگاهها، اتحاد مردم گلستان موجب شد استان بدون حاشیه و با قدرت مسیر توسعه را ادامه دهد. این ظرفیت، الگویی موفق برای کشور است.
فرمانده سابق سپاه نینوا گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با یاد از شهید سلامی، از شهدای شاخص استان، گفت: شهید سلامی از حامیان جدی پروژههای عمرانی و سازندگی استان بود. بسیاری از پروژههای عمرانی بزرگ در حوزه بسیج و سپاه با حمایت مستقیم وی آغاز شد و امروز بخش قابل توجهی از این طرحها به بهرهبرداری رسیده است.
ملکشاهکویی افزود: در کنار اقدامات عمرانی، توجه به جهاد تبیین نیز از اولویتهای مهم بوده است. حضور علمای شیعه و سنی در برنامههای فرهنگی و زیارتی مانند سفر به سوریه، سبب افزایش همدلی و تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان شد.
وی ضمن قدردانی از همراهی همه دستگاههای اجرایی، استانداران پیشین و فعلی استان، شورای تأمین، پیشکسوتان و رسانهها، اظهار کرد: امروز سپاه گلستان با تکیه بر همین همدلی و حمایت مردم، با قدرت مسیر پیشرفت را ادامه میدهد. ما خود را خدمتگزار مردم میدانیم و آمادهایم در هر نقطه از این کشور برای نظام اسلامی خدمت کنیم.
سردار ملکشاهکویی گفت: تداوم وحدت و انسجام مردمی، رمز پیروزی و پیشرفت است. همانگونه که در دفاع مقدس ایستادیم، امروز هم در مسیر سازندگی، در کنار مردم و با مردم خواهیم ماند.
