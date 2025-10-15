طهماسبی: گلستان پرچمدار وحدت و همدلی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره چهار هزار شهید استان، اظهار کرد: استان گلستان همواره در مسیر انقلاب اسلامی پیشگام بوده و با وحدت و همبستگی مثال‌زدنی، در شرایط مختلف پای آرمان‌های نظام ایستاده است.



وی با درود به روح بلند امام خمینی (ره) و آرزوی طول عمر و سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، افزود: وحدت اقوام و مذاهب در گلستان یک شعار نیست، بلکه واقعیتی زنده و جاری در زندگی روزمره مردم این استان است. این همزیستی مسالمت‌آمیز در هر بحران و شرایط دشواری خود را به‌روشنی نشان داده است.



استاندار گلستان با اشاره به نقش علما، سپاه، بسیج و نماینده ولی فقیه در تقویت انسجام اجتماعی افزود: در استان گلستان بیش از هزار روستا و ۱۴ شهر وجود دارد که در تمامی آن‌ها، مردم در کنار مسئولان، سپاه و بسیج برای رفع مشکلات هم‌وطنان خود ایستاده‌اند. این سرمایه اجتماعی موجب شده تا کوچک‌ترین حوادث به بحران تبدیل نشود.



وی با یادآوری حوادث طبیعی همچون سیل سال ۱۳۹۸ گفت: در آن روزها مردم و نیروهای انقلابی استان دوشادوش یکدیگر ایستادند. خانه‌های مردم در آب فرو رفته بود اما کسی گلایه‌ای نداشت؛ همه فقط به یاری یکدیگر می‌شتافتند. این روحیه همدلی و همکاری برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است.



طهماسبی با تأکید بر این‌که وحدت گلستان مورد تأیید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، یادآور شد: در اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید گلستان در سال ۱۳۹۵، مقام معظم رهبری وحدت و وفاق این استان را بی‌نظیر دانستند و فرمودند این انسجام باید الگوی سایر استان‌ها و حتی کشورهای اسلامی قرار گیرد.



وی در ادامه با اشاره به نقش ارزشمند فرماندهان سپاه در کنار مردم گفت: سردار علی ملک‌شاهکویی، یکی از چهره‌های ماندگار دوران دفاع مقدس، سال‌ها در کنار مردم و مسئولان استان در میدان خدمت حاضر بود. وی با وجود مشکلات جسمی، همواره در صحنه بود و نمونه‌ای از ایثار و وفاداری به انقلاب محسوب می‌شود.



استاندار گلستان گفت: مردم گلستان در همه شرایط در خط ولایت و رهبری ایستاده‌اند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی عقب‌نشینی نخواهند کرد. تهدیدهای دشمنان ادامه دارد اما این ملت با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری داهیانه، از همه موانع عبور خواهد کرد.



