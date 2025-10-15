نورمفیدی:سپاه همیشه سرباز انقلاب و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، ظهر چهارشنبه در دیدار با سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از نقش بی‌بدیل سپاه در حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی و اظهار کرد: سپاه همیشه سرباز انقلاب و مردم بوده و هست.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل پاسداران در حفظ امنیت، ثبات و آرامش کشور، افزود: سپاه تنها نیرویی نظامی نیست، بلکه بازوی قدرتمند مردم و حافظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است که در تمامی شرایط دشوار، همواره پیشگام خدمت و فداکاری بوده است.

نورمفیدی با اشاره به اهمیت رضایت نیروهای تحت امر به‌عنوان شاخص اصلی موفقیت مدیران افزود: سردار ملک‌شاهکویی، فرمانده پیشین سپاه نینوا گلستان، توانسته است با مدیریت شایسته و اخلاق حرفه‌ای، نظر مثبت زیرمجموعه‌های خود را جلب کند که این خود نشانه بارز موفقیت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان همچنین انتصاب سردار سید موسی حسینی به‌عنوان فرمانده جدید سپاه نینوا را تبریک گفت و تاکید کرد: خدمت خالصانه به مردم راهی است که هر خادم آن به عاقبت‌به‌خیری دست می‌یابد.