ثبت ۲۶ هزار و ۴۰۶ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱۹ مهر الی ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۶۴۰۶ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۶۰۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۵۶۱ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۷۸۲۳ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۳۵۷ مزاحم (معادل ۴.۱ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۲۶۳ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۹ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۱۱۴۳ (۸۰.۱ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.