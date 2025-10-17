  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

خطرناک ترین ذرات آلاینده که وارد ریه می شوند

خطرناک ترین ذرات آلاینده که وارد ریه می شوند

رئیس انجمن متخصصین ریه، نسبت به خطرات آلاینده هایی که سلامت ریه افراد را تهدید می کند، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل پاییز و تغییرات جوی، شرایط آلاینده‌ها نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که می‌تواند سلامت افراد به خصوص ریه‌ها را درگیر کند.

در همین حال، متخصصین ریه نسبت به تشدید خطرات مازوت سوزی در فصل سرد سال هشدار می‌دهند و عنوان می‌کنند که این اتفاق در کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور، نگران کننده است و می‌تواند موجب افزایش بار مراجعه به مطب پزشکان ریه و اورژانس بیمارستان‌ها شود.

مصطفی قانعی فوق تخصص ریه و رئیس انجمن متخصصین ریه ایران، گفت: بر اساس قانون ریه، ذرات ۱۰ میکرونی از بینی رد نمی‌شود و ذرات ۱۰ تا ۵ میکرونی به حلق می‌رسد، اما پایین نمی‌روند.

وی افزود: آنچه برای سلامت ریه خطرناک است، ذرات ۲.۵ میکرون است که وارد ریه می‌شود و به مجاری آسیب می‌رساند.

قانعی با اشاره به تابلوهای نشانگر آلاینده‌ها که در شهر تهران وجود دارد، گفت: بر اساس همین نشانگرها، میزان ذرات ۲.۵ میکرون در پایتخت ۳۰ برابر حد مجاز است که می‌تواند برای سلامت شهروندان، خطرناک باشد.

در فصل پاییز و زمستان که مصرف گاز پاسخگو نیست، سراغ سوخت مازوت می‌رویم و آلاینده‌های ناشی از همین سوخت؛ جذب خون می‌شوند که سرطان خون، می‌تواند یکی از عارضه‌های سوخت مازوت باشد.

کد خبر 6624882
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها