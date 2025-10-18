به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، واژگونی یک خودرو سواری در جاده ملارد ۸ مصدوم برجای گذاشت.

حوالی ساعت ۲۳:۱۲ شب گذشته (جمعه) ۲۵ مهرماه، گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

بلافاصله با اعلام‌این خبر ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه در جاده ملارد به سمت صفادشت اعزام شدند.

متأسفانه در این حادثه ترافیکی ۸ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، به بیمارستان شهدای سلامت ملارد انتقال یافتند.