به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی صبح شنبه در اجلاس توسعه همکاری های ایران و افغانستان اظهار داشت: این نشست در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، برگزار شده است.

وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی به‌دلیل پیگیری جدی توسعه مناسبات تجاری استان با کشورهای همجوار افزود: این دومین نشست استانی در چارچوب برنامه دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه است که با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

بهرامی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در حوزه ترانزیت و تجارت با افغانستان تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از ترانزیت کالا میان ایران و افغانستان از طریق این استان انجام می‌شود و با تکمیل مسیر جاده فراخ‌مرز، سهم خراسان جنوبی در این زمینه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه تأکید کرد: باید از نگاه‌های تاکتیکی پرهیز و به تعاملات بلندمدت اقتصادی با افغانستان توجه شود. بخش خصوصی نیز باید پیشنهادهای مشخص و عملیاتی خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد تا وزارت امور خارجه بتواند آنها را در سیاست‌گذاری‌های کلان لحاظ کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: کشور ما در این حوزه برتری‌های قابل‌توجهی نسبت به افغانستان دارد و می‌تواند در بازسازی زیرساخت‌های این کشور نقش‌آفرین باشد.

بهرامی بندر چابهار را نماد همگرایی منطقه‌ای دانست و افزود: چابهار می‌تواند نقش کلیدی در توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان ایفا کند.

وی از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این نشست بتواند مسیر گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور را هموارتر کند.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره به تراز تجاری نامتوازن ایران و افغانستان بیان کرد: در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار واردات از این کشور ثبت شده است. مقامات افغانستان نیز بر لزوم برقراری توازن تجاری تأکید دارند و وزارت امور خارجه در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.

وی کمبود زیرساخت و انرژی را از چالش‌های اصلی افغانستان برشمرد و گفت: حوزه معدن می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش عدم توازن تجاری باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌ها و قوانین این کشور امکان بهره‌برداری مشترک و انتقال دانش فنی را فراهم سازد.

بهرامی در پایان پیشنهاد کرد: همان‌گونه که در خراسان رضوی کمیسیون مشترک استانی ایران و افغانستان با موفقیت فعالیت می‌کند، در خراسان جنوبی نیز کمیسیون مشابهی تشکیل شود تا مسیر همکاری‌های اقتصادی دو طرف تسهیل و تقویت گردد.