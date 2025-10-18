  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

ضبط ۱۳۰ دوچرخه خارجی قاچاق در شاهرود

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۳۰ دستگاه دوچرخه خارجی قاچاق در یک عملیات ضربتی در شهرستان شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان اعلام کرد: همزمان با اجرای طرح ایست و کنترل مأموران انتظامی شهرستان شاهرود، به یک دستگاه کامیون مظنون و برای بررسی‌های بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی کامیون ۱۳۰ دستگاه دوچرخه خارجی قاچاق کشف کرد که کارشناسان ارزش آن را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ارزیابی کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به توقیف خودرو در این راستا، گفت: فرد متخلف، همراه پرونده متشکله به مراجع قضائی معرفی شد.

حسینی مبارزه با قاچاق کالا را یکی از مهمترین اولویت‌های پلیس در استان سمنان اعلام کرد.

