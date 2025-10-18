به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: پس از طی مراحل دادرسی در خصوص پرونده اعضای باند بین المللی قاچاق سیگار در بندرعباس، دادگاه انقلاب این شهرستان نسبت به صدور رأی این پرونده اقدام نموده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک شبکه ۱۳ نفره که بهصورت بینالمللی اقدام به قاچاق انواع سیگار و تنباکوی خارجی میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: با توجه به اینکه سیگار از جمله کالاهایِ مجاز مشروط است و ورود آن به کشور بدون رعایت تشریفات گمرکی مصداق قاچاق محسوب میشود، با اثبات این موضوع در دادگاه انقلاب بندرعباس، متهمان این پرونده به مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی سنگین محکوم شدهاند.
قهرمانی تصریح کرد: مطابق حکم صادره، اعضای این باند مجموعاً به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول از متهمان، بر اساس مقررات قانونی، جزای نقدی از محل فروش اموال توقیفی و همچنین وثایق متهمان وصول میشود و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، تا ۱۵ سال حبس جایگزین آن خواهد شد.
