کشف ۱۰۰ قبضه سلاح غیرمجاز در عملیات اطلاعات فاتب +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه پنجم سازمان اطلاعات فاتب، در پی دریافت اخبار و اطلاعات موثق مبنی بر فعالیت یک شبکه سازمانیافته در زمینه قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز، مأموران این پایگاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی گسترده، موفق به شناسایی و انهدام این باند شدند.
بر اساس این گزارش، اعضای این شبکه با هدف ورود، تجمیع و توزیع سلاح و مهمات غیرمجاز در مرکز کشور، به صورت باندی و گسترده فعالیت داشتند که در نتیجه رصدهای اطلاعاتی دقیق و هماهنگیهای عملیاتی لازم، محلهای نگهداری و توزیع این اقلام در نقاط مختلف شهر تهران شناسایی شد.
در عملیات انجامشده، مأموران موفق به کشف و ضبط ۱۰۰ قبضه انواع سلاح و مقادیر قابل توجهی مهمات غیرمجاز از متهمان شدند.
پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع شده است.
پایگاه پنجم سازمان اطلاعات فاتب تأکید کرد که برخورد قاطع و بیامان با عناصر سودجو و مخلان امنیت عمومی، به صورت مستمر در دستور کار این سازمان قرار دارد.
