به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که زیرگروهی از کودکانی که توسط ابزار هوش مصنوعی شناسایی شدهاند، بیش از دو برابر سایر کودکان مبتلا به آسم به ذاتالریه مبتلا شدند.
محققان گفتند که آنها همچنین تقریباً سه برابر بیشتر از سایر کودکان مبتلا به آسم به آنفلوانزا مبتلا شدند و بالاترین میزان حملات آسم را که نیاز به استروئید، مراجعه به اورژانس یا بستری شدن در بیمارستان داشت، داشتند.
به گفته محققان، این ابزار میتواند خطرات را در این کودکان از سن ۳ سالگی برجسته کند.
دکتر «یانگ جان»، محقق ارشد و استاد اطفال در کلینیک مایو در روچستر مینه سوتا، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه ما را یک گام به پزشکی دقیق در آسم دوران کودکی نزدیکتر میکند، جایی که مراقبت واکنشی برای آسم شدید پیشرفته به پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماران پرخطر تغییر میکند.»
محققان خاطرنشان کردند تشخیص اینکه کدام کودکان در برابر مشکلات شدید سلامتی مرتبط با بیماری آسم آسیبپذیرتر هستند، میتواند دشوار باشد.
برای مطالعه جدید، محققان پروندههای سلامت بیش از ۲۲۰۰۰ کودک متولد شده بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۶ در جنوب شرقی مینه سوتا را بررسی کردند.
این تیم از دو چک لیست تشخیصی پرکاربرد برای آسم برای آموزش یک برنامه هوش مصنوعی جهت جستجوی کودکانی که در معرض خطر بیشتر عوارض جدی هستند، استفاده کرد.
نتایج نشان داد که کودکان این گروه بیشتر احتمال دارد سابقه خانوادگی آسم، اگزما، آلرژیهای فصلی و آلرژیهای غذایی داشته باشند.
همچنین آزمایشهای آنها علائم التهاب آلرژیک و اختلال عملکرد ریه را نشان داد.
محققان نتیجه گرفتند که در مجموع، نتایج به یک گروه پرخطر در بین کودکان مبتلا به آسم اشاره دارد که در برابر عفونتهای تنفسی و حملات آسم آسیبپذیرتر هستند.
محققان در مرحله بعدی قصد دارند هوش مصنوعی را در محیطهای بالینی گستردهتر شامل جمعیتها و سیستمهای بهداشتی متنوعتر آزمایش کنند. آنها همچنین قصد دارند با گنجاندن دادههای بیولوژیکی بیشتر، هوش مصنوعی را اصلاح کنند تا زیرگروههای مختلف آسم را بهتر تعریف و تشخیص دهند.
