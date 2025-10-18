گاردین: شهر الفاشر در سودان «غیر قابل زندگی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که وضعیت وخیم انسانی در شهر الفاشر سودان به دلیل محاصره بیش از ۵۰۰ روزه و کمبود غذا و آب در این منطقه به نحوی است که سازمان‌های بشردوستانه آن را غیرقابل زندگی توصیف کنند.

مارک تاونسند، نویسنده گزارش تاکید کرد که نیروهای واکنش سریع به مدت ۵۴۹ روز است که این شهر را به شدت محاصره کرده‌اند و از ورود هرگونه کمک بشردوستانه جلوگیری می‌کنند تا آخرین پایگاه ارتش سودان در غرب کشور را تصرف کنند. این کار باعث شده ۲۵۰ هزار نفر در منطقه‌ای کوچک و فاقد امکانات زندگی جمع شوند.

بنا بر اعلام سازمان بشردوستانه پزشکی «مد گلوبال» مستقر در آمریکا الفاشر به دلیل قطع ارتباطات از جهان منزوی شده است، به طوری که ۸۶% از ساکنان عدم دسترسی یا دسترسی دشوار به تلفن یا اینترنت را تأیید کردند.

معاینات پزشکی انجام شده توسط این سازمان بر روی بیش از ۹۰۰ فراری از این منطقه که پس از چندین روز پیاده‌روی از الفاشر به شهر الدبه در ایالت شمالی رسیدند، سطوح شدید و گسترده‌ای از سوءتغذیه را نشان داد.