جان باختن ۲۳ زن و کودک در شهر الفاشر سودان بر اثر سوءتغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه پزشکان سودان امروز جمعه اعلام کرد که شمار کودکان و زنانی که بر اثر سوءتغذیه در الفاشر در دارفور شمالی جان باخته اند به ۲۳ نفر افزایش یافته است.

همچنین شبکه پزشکان سودان بیان کرد که ۵ نفر از زنانی که بر اثر سوءتغذیه جان باخته اند باردار بوده اند.

شبکه پزشکان سودان اعلام کرد: آنچه در شهر الفاشر در دارفور شمالی رخ می دهد، بحران انسانی صرف نیست بلکه جنایت برنامه ریزی شده است.

در بیانیه شبکه پزشکان سودان آمده است: نیروهای پشتیبانی سریع مسئول مستقیم فاجعه الفاشر هستند زیرا همچنان این شهر را در محاصره خود دارند.

این در حالی است که چند روز قبل نیز شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال حمیدتی مرتکب جنایت هولناک در شهر الفاشر در دارفور شمالی شده و دهها نمازگزار در جریان حمله به مسجدی به قتل رسانده است.