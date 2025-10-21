حمله پهپادی نیروهای واکنش سریع به فرودگاه بین المللی خارطوم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی مطلع به الجزیره گفت که نیروهای واکنش سریع، بامداد امروز فرودگاه بین‌المللی خارطوم را با پهپاد هدف قرار دادند.

دولت سودان بامداد امروز سه‌شنبه پرواز پهپادها را در آسمان جنوب خارطوم رصد کرده است. بخشی از این حملات، فرودگاه بین المللی خارطوم را هدف قرار داد.

یک منبع رسمی سودان گفت که پدافند زمینی ارتش سودان با این حمله مقابله کرده و در حال برآورد خسارات حمله صورت گرفته به فرودگاه خارطوم است.

پیش از این سازمان هواپیمایی کشوری سودان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی خارطوم از فردا پس از ۹۲۱ روز توقف، از سر گرفته می‌شود. این فرودگاه با آغاز جنگ در سودان متحمل تخریب گسترده‌ای شد.

از سوی دیگر، یک منبع نظامی به الجزیره گفت که نیروهای واکنش سریع شهر الابیض در شمال کردفان، مرکز سودان را هدف قرار دادند. در این حمله یک پهپاد مواضعی را که غیرنظامیان در آن ساکن بودند، هدف قرار داده است.

در مقابل ارتش سودان نیز مواضع نیروهای واکنش سریع را با پهپاد در شهر کبکابیه، واقع در حدود ۱۵۰ کیلومتری غرب شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، هدف قرار داد. منابع محلی اعلام کردند که این بمباران انبارهای مهمات و ساختمان ریاست پلیس کبکابیه را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش‌های داخلی و بین المللی، از زمان آغاز جنگ بین ارتش و نیروهای واکنش سریع در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۲۰ هزار نفر کشته و ۱۵ میلیون نفر آواره و بی‌خانمان شده‌اند.

شهر الفاشر از ۱۰ می ۲۰۲۴ تحت محاصره نیروهای واکنش سریع قرار گرفته است و اوضاع انسانی در آن وخیم گزارش می‌شود.