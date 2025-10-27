به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش، روز دوشنبه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه‌آن) در مالزی گفت: دخالت‌های خارجی، چشم‌انداز برقراری صلح در سودان را تضعیف کرده است.

وی با تأکید بر لزوم توقف ارسال سلاح به طرف‌های درگیر در سودان افزود: جامعه بین‌المللی باید از کشورها بخواهد به این روند پایان دهند.

گفتنی است که درگیری‌های مسلحانه در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت آغاز شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن و نشستن طرف‌های درگیر بر سر میز گفتگوها تاکنون ثمری نداشته است.

بنابر آمارهای سازمان ملل متحد، جنگ میان دو نیروی نظامی بزرگ سودان در سایه ادامه خشونت و گرسنگی به آواره شدن هشت میلیون نفر منجر شده است.

حدود ۲۵ میلیون نفر نزدیک به نیمی از جمعیت سودان بر اثر تداوم جنگ در وضعیتی ناگوار قرار گرفته و به کمک‌های فوری نیاز دارند و ۱۸ میلیون نفر هم در معرض خطر قحطی هستند.

تاکنون چندین بار در سودان با وساطت بین‌المللی، آتش‌بس اعلام شده است اما طرف‌های درگیر به طور مداوم آن را نقض کرده‌اند.