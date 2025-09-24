۲۷ کشته و زخمی در حمله پهپادی به بازاری شلوغ در غرب سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از حمله پهپادی به بازاری در شهر الفاشر در غرب سودان و کشته و زخمی شدن ۲۷ نفر بر اثر آن خبر دادند.

یک منبع پزشکی در بیمارستان شهر الفاشر در دارفور شمالی در غرب سودان به کشته شدن ۱۵ نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر در این حمله پهپادی اشاره کرد.

منابع محلی اعلام کردند که نیروهای پشتیبانی سریع حمله پهپادی به بازاری شلوغ در در شهر الفاشر انجام دادند.

وضعیت سه نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. یک منبع از بیمارستان شهر و کمیته‌های مقاومت محلی این حمله را تأیید کردند.

کمیته‌های مقاومت، مسئولیت این حمله را به «نیروهای پشتیبانی سریع» تحت فرماندهی ژنرال حمیدتی نسبت داده و اعلام کردند که تعداد کل کشته‌ها و زخمی‌ها ۲۷ نفر است و این یک «قتل‌عام» محسوب می‌شود.

الفاشر از ماه می ۲۰۲۴ در محاصره قرار دارد و آخرین شهر بزرگ در دارفور است که تحت کنترل ارتش باقی مانده است.

در هفته‌های اخیر، حملات در منطقه افزایش یافته است. در ۱۹ سپتامبر، در حمله پهپادی به مسجدی در الفاشر، دست‌کم ۷۵ غیرنظامی جان خود را از دست دادند. صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که ۱۱ کودک در این حمله کشته شده‌اند و این حادثه را «تکان‌دهنده و غیرقابل قبول» توصیف کرد.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) وابسته به سازمان ملل، تنها در اطراف الفاشر بین ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر، ۷۵۰۰ نفر آواره شدند. از زمان آغاز جنگ داخلی در کشور، در مجموع ۹.۸ میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و ۴.۳ میلیون سودانی نیز به کشورهای همسایه پناه برده‌اند.