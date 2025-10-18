سردار علیرضا افشار، مرد جهاد و سیاست

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار، چهره برجسته انقلاب اسلامی و فرمانده‌ای کلیدی در دوران دفاع مقدس، در سن ۷۴ سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. او که نقش مهمی در ساختارسازی نهادهای دفاعی ایران و تقویت فرهنگ جهاد و مقاومت داشت، یادگاری ماندگار در تاریخ انقلاب از خود بر جای گذاشت.

سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار، یکی از فرماندهان برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشگامان نهضت انقلابی ایران، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در سن ۷۴ سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت. این فرمانده دوران دفاع مقدس که نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری نهادهای دفاعی و تقویت فرهنگ جهاد و مقاومت ایفا کرد، تا آخرین لحظات عمر خود در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی فعال بود.

از مبارزات انقلابی تا تسخیر سفارت

علیرضا افشار در سال ۱۳۳۰ در خانواده‌ای مذهبی در مشهد متولد شد. تحصیلات خود را در مدرسه علوی مشهد و سپس در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد. او پیش از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم پهلوی توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. افشار از دانشجویان پیرو خط امام بود و در تسخیر سفارت آمریکا در تهران نقشی محوری داشت که او را به یکی از پیشگامان جنبش‌های دانشجویی انقلابی تبدیل کرد.

خدمت در جهاد و صعود در سپاه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، افشار به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد و تا سال ۱۳۶۱ در این نهاد خدمت کرد. در سال ۱۳۶۱ به سپاه پاسداران پیوست و به سرعت به یکی از چهره‌های کلیدی این نهاد تبدیل شد. او ابتدا سخنگوی سپاه و سپس رئیس ستاد کل سپاه پاسداران (۱۳۶۳-۱۳۶۷) شد. افشار در این دوره، با تبدیل ستاد مرکزی به ستاد کل، نقش مهمی در ساختارسازی این نهاد انقلابی ایفا کرد. در دوران دفاع مقدس (۱۳۵۹-۱۳۶۷)، او به عنوان دبیر شورای عالی پشتیبانی جنگ و معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت کرد و به دلیل عملکرد برجسته‌اش، نشان نصر درجه یک دریافت کرد.

فرمانده بسیج و معمار فرهنگ مقاومت

پس از جنگ، افشار از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را بر عهده گرفت و در جداسازی نیروی زمینی و مقاومت بسیج نقش داشت. او همچنین رئیس دانشگاه امام حسین (ع) (۱۳۷۶-۱۳۷۹) و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (۱۳۷۹-۱۳۸۳) بود. افشار با تکیه بر ظرفیت جوانان انقلابی، به تقویت سازمان بسیج مستضعفین کمک کرد و فعالیت‌هایش در حوزه فرهنگی و دفاعی، از او چهره‌ای ماندگار ساخت.

ورود به عرصه سیاست و خدمت به مردم

افشار در کنار فعالیت‌های نظامی، در عرصه سیاسی نیز حضوری فعال داشت. او در دولت نهم معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور (۱۳۸۶-۱۳۸۷) بود و در برگزاری انتخابات مجلس هشتم نقش داشت. سپس به عنوان قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۹-۱۳۹۲) خدمت کرد. در سال‌های اخیر، او رئیس هیئت عالی اندیشه‌ورزی سپاه (۱۳۹۶-۱۳۹۹)، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی (۱۳۹۹-۱۴۰۴) و رئیس شورای راهبردی جبهه مردمی ایران قوی (۱۴۰۱-۱۴۰۴) بود. افشار در انتخابات ۱۴۰۰ رئیس ستاد انتخاباتی مردمی سید ابراهیم رئیسی بود و با شعار «با مردم و برای مردم» به میدان آمد.

اندیشه‌ورزی و شایسته‌سالاری

سردار افشار به شایسته‌سالاری و کادرسازی برای انقلاب اعتقاد داشت. او در برنامه «دست‌خط» در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد که تربیت نیروهای فرهیخته باید در میدان عمل صورت گیرد و رسانه‌ها در معرفی این نیروها به جامعه نقش کلیدی دارند. او همچنین در تشکیل جبهه مردمی ایران قوی، بر وحدت، اخلاق سیاسی و خدمت بی‌منت تأکید کرد و این جبهه را به عنوان نهادی انقلابی و جهادی برای حل مسائل نظام معرفی کرد.

انتقاد از شیوه انجام تعهدات ایران در برجام

افشار در بزنگاه‌های حساس، صریح و شفاف سخن می‌گفت. او از منتقدان توافق‌نامه برجام بود و معتقد بود که اجرای یک‌جانبه تعهدات ایران، خسارت‌هایی به دنبال داشت. به گفته او، اگر ایران گام‌به‌گام عمل می‌کرد، می‌توانست از منافع برجام بهره‌مند شود و آبروی غرب را در مذاکرات بین‌المللی به چالش بکشد.

یادگار دفاع مقدس و خدمت به نظام

افشار در طول زندگی حرفه‌ای‌اش، به ارزش‌های انقلابی وفادار ماند. او در حفظ و نشر فرهنگ دفاع مقدس، تقویت بسیج و مقابله با تهدیدات نرم نقش برجسته‌ای داشت. از جمله اقدامات ماندگار او، ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های بسیج و ایجاد شبکه ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر بود که به تقویت پیوند بسیج با نیروی انتظامی و قوه قضائیه منجر شد.

وداع با سردار

مراسم تشییع پیکر سردار افشار در ۲۵ مهر ۱۴۰۴ با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار شد. درگذشت او، خلأیی در میان نسل اول فرماندهان انقلابی ایجاد کرد، اما یادگارهایش در حوزه دفاع، امنیت و فرهنگ ایران جاودانه خواهد ماند.

همچنین مراسم یادبود این فرمانده بسیجی دوشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین برگزار می‌شود.