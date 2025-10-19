حجت الاسلام رستمی: ایران در بهترین وضعیت اقتدار خود قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس ستاد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سومین جلسه مرکزی این ستاد اظهار کرد: امیدواریم با یاری خداوند، ۱۳ آبانی را برگزار کنیم که بیانگر زحمات ملت ایران در تلاش برای آزادی و رهایی ملتهای تحت ستم و مبارزه با استکبار جهانی است، باشد. ۱۳ آبان به دلیل اعتراض به حقوق ملت و تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به دلیل اعتراض به کاپیتولاسیون و کشتار دانش آموزان تهران توسط عوامل رژیم پهلوی در سال ۵۷، چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین سالروز تسخیر لانه جاسوسی مورد توجه ملت ایران است.
وی افزود: در ۱۳ آبان سال ۵۸ دانشجویان در اعتراض به تجزیه طلبیهای سفارت آمریکا به این سفارتخانه حمله کردند و آمریکاییها خباثت بیشتری کردند و حمله نظامی به تهران را طراحی کردند، حمله به اماکن دولتی و منزل امام در طرح حمله آنها بود که با معجزه الهی این طراحی نظامی با طوفان طبس به سرانجام نرسید.
رئیس ستاد مراسم یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: ۱۳ آبان امسال چند ماهی از جنگ آمریکایی اسرائیلی علیه کشورمان میگذرد، آنها قصد تجزیه ایران اسلامی را داشتند تا توان کشورمان را تضعیف کنند که با رهبری حضرت آیت الله خامنهای و مجاهدت نیروهای مسلح نقشه آنها محقق نشد. ۱۳ آبان امسال یادآوری صحنهای است که در آن حضور داریم. هنوز فرزند شهید هاشمی تبا روی تخت بیمارستان است.
حجتالاسلام رستمی بیان کرد: دشمن ما در نشست شرم الشیخ به کشتن قهرمان ما سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افتخار میکند، با این وجود مذاکره از موضع تحقیر را فریاد میزند و این نشان میدهد که ما نیاز داریم آن را یادآوری کنیم تا ماهیت استکبار یادآوری شود و ماهیت جنایتکارانه اینها فراموش نشود، نباید فراموش کنیم که مدد الهی به کمک ملت ایران میآید و امروز رژیم صهیونیستی در سختترین روزهای خودش قرار دارد و ایران عزیز ما در بهترین وضعیت اقتدار خود علی رغم تحریمها و جنگها قرار دارد. ایران امروز از جنگ با قدرتهای هستهای پیروز از میدان بیرون آمده است.
تکمیل میشود…
نظر شما