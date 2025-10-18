  1. حوزه و دانشگاه
ایجاد هسته‌های فناور با محوریت دانشگاهیان برای تولید محصولات فضایی

نشست صمیمی رئیس سازمان فضایی ایران با نخبگان دانشگاهی در دانشگاه شریف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران؛ حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران با حضور در دانشگاه شریف و نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان این دانشگاه به تبیین راهبردها و برنامه‌های فضایی ایران پرداخت.

رئیس سازمان فضایی ایران ضمن تاکید بر لزوم توسعه همکاری‌ها با دانشگاه‌ها گفت: در مسیر توسعه فناوری فضایی، همواره با چالش‌های فناوری مواجه خواهیم بود که با توجه به ماهیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها، حل این چالش‌ها و گلوگاه‌های فناوری باید به دانشگاه‌ها واگذار شود.

وی ادامه داد: دانشگاه محلی برای توسعه فناوری‌های جدید در صنعت فضایی است و ورود دانشگاه‌ها به این عرصه با هدف آموزش دانشجویان و تشکیل هسته‌های نخبگانی تسریع خواهد شد.

سالاریه با اشاره به تاریخچه شکل گیری صنعت فضایی در کشور تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص در دهه ۸۰ در دانشگاه‌ها با واگذاری ساخت ماهواره به دانشگاه‌ها انجام گرفت و این مسیر با توجه به شکل گیری یک زیست بوم در صنعت فضایی، باید به شکل بهینه‌تر و با اتصال به کسب و کارها تداوم داشته باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران توسعه بخش خصوصی را ضرورتی مهم دانست و افزود: برای بزرگ شدن زیست بوم فضایی و به بلوغ رسیدن این زیست بوم، باید زمینه‌سازی لازم برای توسعه بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن در تمام ارکان حوزه فضایی انجام شود و شرکت‌های دانش‌بنیان به محلی برای جذب نخبگان دانشگاهی تبدیل شوند.

سالاریه تسهیل گری و رفع موانع را از وظایف اصلی بخش دولتی برای تحقق این هدف دانست و گفت: بخش دولتی باید نقش حمایتی داشته باشد و در جایی که از نظر اقتصادی و چالش‌های فناوری، حضور بخش خصوصی میسر نباشد، سرمایه گذاری کند.

وی خاطر نشان کرد: بخش دولتی نباید تبدیل به رقیبی برای بخش خصوصی شود بلکه باید با شناسایی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی، برنامه‌های توسعه این بخش را در دستور کار قرار دهد و هر کجا که این توانمندی در کشور وجود دارد حتماً به آن اعتماد و از آن حمایت کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدل همکاری با دانشگاه‌ها گفت: همکاری با دانشگاه‌ها باید به شکل جدید و در مسیر توسعه کسب و کارهای فضا پایه انجام شود.

رئیس سازمان فضایی ایران ایجاد هسته‌های فناور با محوریت اساتید دانشگاه و تیم‌های دانشجویی برای ساخت محصولات جدید فضایی با پیچیدگی فناوری پایین‌تر و تبدیل آن به یک محصول اولیه و تضمین خرید محصول نهایی توسط سازمان فضایی ایران را از مهمترین اقدامات در این مسیر دانست که با جدیت دنبال می‌شود.

