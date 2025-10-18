ناپایداری آب و هوای منطقه ارسباران تا چهارشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز شنبه در تشریح آخرین وضعیت جوی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در روزهای آینده در بیشتر مناطق آذربایجان شرقی جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود، اما در برخی نواحی به‌ویژه منطقه ارسباران احتمال افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افزود: با عبور امواج تراز میانی جو در این روزها، افزایش ابر، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید) و در برخی مناطق استان به‌ویژه نواحی شمال‌شرقی و کوهستانی، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی آذربایجان شرقی تصریح کرد: از نظر دمایی، تغییر قابل‌توجهی در سطح استان انتظار نمی‌رود و دمای فعلی تبریز ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

به گفته اصغرزاده، در ۲۴ ساعت گذشته، شهر سراب با صفر درجه سانتی‌گراد سردترین و میانه با ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین حداکثر دمای ثبت‌شده در تبریز ۲۲ درجه و حداقل آن ۶ درجه بالای صفر بوده است.

وی در پایان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، نوسانات جوی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و از روزهای پایانی هفته، شرایط جوی در سطح استان به‌تدریج پایدار و آرام می‌شود.