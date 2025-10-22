ابراهیمی: مرند رکورددار بیشترین بارش در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان مرند با ثبت ۱۶.۹ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در استان به خود اختصاص داده است.
وی افزود: پس از مرند، ایستگاههای کلیبر با ۱۳.۹ میلیمتر و اهر با ۱۱.۶ میلیمتر بارندگی، در رتبههای دوم و سوم استان قرار دارند.
وی همچنین میزان بارش سایر شهرستانها را به شرح زیر اعلام کرد: تبریز ۴ میلیمتر، جلفا ۳.۱ میلیمتر، شبستر ۱۰.۴ میلیمتر، بندر شرفخانه ۴.۹ میلیمتر، اسکو ۳.۲ میلیمتر، آذرشهر ۳.۱ میلیمتر، ورزقان ۷.۹ میلیمتر، هوراند ۱۰.۶ میلیمتر، هریس ۳.۳ میلیمتر، بستانآباد ۰.۴ میلیمتر، بناب ۲.۱ میلیمتر، عجبشیر ۱.۵ میلیمتر، مراغه ۲ میلیمتر، سراب ۰.۱ میلیمتر، تاتار ۳.۸ میلیمتر، خسروشاه ۳ میلیمتر و تیکمهداش ۱.۱ میلیمتر.
ابراهیمی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: در این مدت، شهرستان میانه با دمای ۲۵ درجه بالای صفر گرمترین و تیکمهداش با ۴ درجه بالای صفر سردترین نقاط استان بودهاند. همچنین حداکثر دمای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ درجه و حداقل دما ۱۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
