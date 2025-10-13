هوای تبریز ناسالم برای گروه های حساس

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر منوچهری، روز دوشنبه افزود: بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۵۰ است.

وی اظهار کرد: شاخص کیفی هوای تبریز در متوسط ۲۴ ساعته گذشته و از ساعت ۱۱ دیروز تا ۱۱ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر عدد ۷۸ و قابل قبول بود که به تدریج بر میزان آلاینده‌ها افزوده شد.

منوچهری، به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه کرد که در زمان آلودگی هوا، از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، منشأ گرد و خاک محلی بوده و با فروکش کردن شدت باد از میزان آلودگی تا اواخر امروز کاسته می‌شود.