به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این موسسه در گزارشی اعلام کرد که این زلزله، در عمق ۱۰ کیلومتری، تقریباً ۱۳ کیلومتری جنوب شرقی شهرداری جنرال لونا رخ داد.

این موسسه اعلام کرد که این زلزله تکتونیکی پس‌لرزه‌هایی را به همراه خواهد داشت و خسارات قابل توجهی به بار خواهد آورد.

این لرزش در استان‌های همسایه در منطقه میندانائو و مرکز فیلیپین نیز احساس شد. هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.

مجمع‌الجزایر فیلیپین به دلیل قرار گرفتن در امتداد «حلقه آتش» اقیانوس آرام، فعالیت‌های لرزه‌ای مکرری دارد.