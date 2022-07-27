زلزله ۷.۱ ریشتری در فیلیپین/ ۶ نفر کشته و بیش از ۶۰ تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی راشا تودی، براثر وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر در کشور فیلیپین، تا کنون بییش از ۶۰ تَن زخمی شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، این زمین لرزه در شمال کشور فیلیپین و جزیره «لوزون» (Luzon) روی داد و بر اثر آن تا کنون کشته شدن ۶ نفر تأیید شده است.

تکان های شدید این زمین لرزه در شهر مانیل پایتخت این کشور نیز حس شده است و دولت این کشور برخی از مناطق حساس را تخلیه کرده است.

تا کنون حدود ۱۸۰ منزل مسکونی در فیلیپین تخریب شده و ۵۸ مورد رانش زمین نیز گزارش شده است.

دولت این کشور در این باره اعلام کرد که اطلاعات بیشتری را پیرامون این حادثه منتشر خواهد کرد.