زلزله ای با قدرت ۶.۸ ریشتر فیلیپین را لرزاند/ خطر وقوع سونامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده های مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا و مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام وقوع زمین لرزه ای با قدرت ۶.۸ ریشتر در بخش جنوبی مجمع الجزایر فیلیپین با هشدار ایجاد «امواج خطرناک سونامی» در امتداد خط ساحلی جزایر در فیلیپین همراه شد.

مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد که امواج سونامی ممکن است تا فاصله ۳۰۰ کیلومتری از کانون زلزله ایجاد شوند.

این مرکز همچنین اعلام کرد که پیدایش امواجی یک متر بالاتر از سطح عادی امواج در فیلیپین امری محتمل است؛ در حالیکه در امتداد سواحل اندونزی، مالزی و پالائو امواجی با ارتفاع حداکثر ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح عادی امواج پیش بینی می شود.

مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا اعلام کرد این زمین لرزه- که در ابتدا ۷.۲ ریشتر گزارش شده بود- در خط ساحلی جزیره «میندانائو» در فیلیپین و در ساعت ۸:۲۳ دقیقه بعد از ظهر روز جمعه به وقوع پیوست.

کانون این زمین لرزه در عمق ۴۱.۷ کیلومتری زمین قرار دارد.