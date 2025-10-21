به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، انفجارهایی یک پالایشگاه نفت مجارستانی و یک پالایشگاه نفت رومانیایی را لرزاند.

تحقیقات در هر دو مورد در حال انجام است و بسیاری از دلایل هنوز ناشناخته مانده‌اند.

اولین انفجار حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه به وقت محلی در پالایشگاه پتروتل- لوک‌اویل در پلویشت رومانی رخ داد.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که این انفجار در سیستم فاضلاب صنعتی رخ داده است و دریچه چاه فاضلاب در حین عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری به سمت بیرون پرتاب شده است.

کارخانه پتروتل-لوک‌اویل یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات فرآوری نفت رومانی است و متعلق به شرکت روسی لوک‌اویل است.

دومین حادثه مشابه، عصر دیروز دوشنبه در پالایشگاه MOL در ساژالومباتا، در مجارستان رخ داد. مقامات گفتند که آتش‌سوزی تا صبح امروز سه‌شنبه مهار شده است، اما فعالیت‌ها همچنان به حالت تعلیق درآمده و تحقیقات ادامه دارد. علت اصلی انفجار در زمان نگارش این خبر ناشناخته مانده است.

پالایشگاه ساژالومباتا یک نقطه کلیدی در شبکه سوخت مجارستان و اروپای مرکزی است که نفت خام تحویلی از طریق خط لوله دروژبا از روسیه را فرآوری می‌کند.